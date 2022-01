Anca Țurcașiu, fără pic de machiaj la 51 de ani. Reacția fanilor când au văzut-o

În ultimele luni, Anca Țurcașiu a fost acuzată, în mediul online, că ar fi apelat la prea multe intervenții estetice de înfrumusețare și întinerire. La cei 51 de ani pe care îi are, îndrăgita actriță și cântăreață are o siluetă de invidiat și un ten luminos și frumos, lipsit de riduri. Pentru a le închide gurile răutăcioșilor care susțin că frumusețea ei se datorează în exclusivitate experților esteticieni, Anca Țurcașiu a postat pe conturile sale de socializare o fotografie fără pic de machiaj, exact așa cum este ea când se trezește dimineața.

“Me, the real me…” – sunt cuvintele postate de Anca în dreptul fotografiei fără intervenții de vreun fel.

Vezi fotografia Ancăi Țurcașiu fără machiaj în galeria foto de mai jos.

Postarea artistei a avut mare succes în rândul fanilor, aceștia felicitând-o că postează și astfel de poze.

Artista mărturisea în urmă cu câteva săptămâni că are un stil de viață săătos și face mișcare ori de câte ori are ocazia. În plus, odihna și o atitudine pozitivă sunt și ele elemente cheie pentru o siluetă de invidiat.

“Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat. „Mănânc doar pește, fructe de mare și legume. Asta este tot ce mănânc. Am eliminat carnea, ouăle, lactatele din alimentația mea, carbohidrații, sunt foarte bine, mă hrănesc corect și sunt fericită!” – a spus Anca.