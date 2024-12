Ana Maria Gheorghe, vedeta de la Observator, recunoaște cu sinceritate: „Mi-ar plăcea să opresc timpul” / Exclusiv

Ana Maria Gheorghe prezintă rubrica meteo din cadrul Observatorului de la Antena1. Mărturisește că a trăit fiecare etapă din existența ei cu intensitate și că acum este „un om cu mai multă experiență de viață și mult mai multă răbdare”. Este recunoscătoare managementului de la Antena1 și ne spune că nu e doar „Ana de la meteo”, ci face și reportaje pentru campanii foarte importante.

Ana Maria Gheorghe (40 de ani) este căsătorită cu Luis, care este portughez, și au împreună o fetiță, pe Margarida, care va împlini, în decembrie, 9 ani. Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, Ana Maria Gheorghe ne spune de ce s-a mutat din nou în România, după ce a trăit o lungă perioadă de timp în Portugalia. Recunoaște că „frumusețea deschide uși” și ne povestește despre viața de mămică, când „înțelegi ce înseamnă să trăiești pentru altcineva”.

Ana Maria Gheorghe vorbește despre cel mai greu moment: „Tata a plecat dintre noi în săptămâna în care am împlinit 14 ani. A fost cel mai greu moment și nu pot spune că am trecut peste, mai degrabă am învățat să trăiesc cu pierderea”

Ana Maria Gheorghe ne dezvăluie cum și unde l-a cunoscut pe soțul ei, portughezul Luis, și cum a devenit „echilibrul meu și omul care mă sprijină în toate deciziile importante din viața mea”. Aflăm cine cedează primul atunci când are loc o ceartă și cum a reușit să reziste atât de mulți ani în televiziune.

„Viața, fie în televiziune sau în alt domeniu, este un carusel. Urci, cobori, te dai peste cap. Important e să știi cum să te bucuri de plimbare și când să cobori ca să nu ți se facă rău” ne spune Ana Maria Gheorghe.

Ana Maria Gheorghe recunoaște că toată lumea face compromisuri pentru că, altfel, nu ar fi posibil un echilbru în viață. Ne spune că niciodată nu a fost și nu va fi loc de răutate în viața ei și recunoaște că are un simț al umorului foarte dezvoltat.

„Mi-ar plăcea să opresc timpul, să mă bucur de anumite momente mai mult”

Cum era Ana Maria când făcea parte din proiectul „Bune și nebune” și cum este azi, prezentatoarea serioasă și cu notorietate de la Observator? Ce crezi că ai câștigat și ce simți că ai pierdut în toți acești ani?

Sunt același om, dar cu mai multă experiență de viață și mult mai multă răbdare. La „Bune și nebune” eram plină de entuziasm și energie, acum sunt la fel, doar că mult mai echilibrată. Fiecare etapă a fost un câștig. N-aș spune că am pierdut ceva, doar că, uneori, mi-ar plăcea să opresc timpul, să mă bucur de anumite momente mai mult.

Cât din veselia, curajul și asumarea de la 20 de ani mai există în tine acum, la 40?

Sunt de o sută de ori mai accentuate! Aceste calități m-au ghidat mereu și s-au amplificat odată cu timpul. Curajul e mai profund, veselia mai conștientă, iar asumarea vine acum cu o doză de înțelepciune.

Ana Maria Gheorghe a învățat multe lecții de la viață: „Viața este un carusel. Important e să știi când să cobori, ca să nu ți se facă rău”

Tu cunoști lumea televiziunii, unde nu e totul roz. Cum ai reușit să reziști, să te întorci, să mergi mai departe pe acest drum?

Sigur că nu e totul roz, dar sincer, unde e totul roz? Viața, fie în televiziune sau în alt domeniu, este un carusel. Urci, cobori, te dai peste cap. Important e să știi cum să te bucuri de plimbare și când să cobori ca să nu ți se facă rău. Am gustat din plin fiecare moment, chiar și cele mai haotice.

Sunt recunoscătoare managementului de la Antena 1 care a avut încredere în mine. Oamenii aceștia m-au sprijinit să fac parte dintr-un proiect atât de important ca Observator. Multă lume mă identifică drept „Ana de la Meteo”, dar nu sunt doar atât. Fac și reportaje pentru campanii importante, cum este cea de acum intitulată „România mea, România ta, România noastră”.

Este un proiect uriaș, cel mai mare demers jurnalistic din România ultimilor 35 de ani. Cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media. Nu în ultimul rând, am lansat o rubrică de cultură la Observator 13 de weekend, pe care vreau să o dezvolt frumos.

Citește și – Ioana Scărlătescu, prezentatoarea de la Observator, și-a deschis propriul cabinet de psihologie: „Aș evita să mai las rușinea să mă împiedice să îmi ating potențialul” / Exclusiv

Citește și – Irina Ursu, prezentatoarea știrilor Observator, a demisionat de la Antena 1: „Dacă nu mai simţi bucurie, mai bine te retragi”

Citește și – Ramona Păuleanu nu va mai apărea la Observator: „Aventura cu Antena s-a încheiat”. Ce va face în continuare soția avocatului Adrian Cuculis

Citește și – Ce s-a întâmplat după ce Octavia Geamănu a revenit în redacția Observator, deși e în proces cu Antena 1: „E oricum, mai puțin de râs”

„Frumusețea deschide uși, să fim serioși”

Ești o femeie frumoasă. Te-a ajutat acest lucru în carieră sau te-a mai și încurcat uneori?

Frumusețea deschide uși, să fim serioși. Prima impresie contează și da, atuurile fizice m-au ajutat. Dar frumusețea te poate duce doar până la un punct, restul drumului îl faci cu mintea și sufletul.

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Să mă joc! Am prins acea generație care ieșea afară dimineața și intra în casă doar seara, fără să știe ce sunt ecranele. Eram toți copiii din cartier împreună, nu ne plictiseam niciodată și asta mi-a format un spirit liber și sociabil.



Când aveai nevoie de sfaturi, la cine te duceai, la mama sau la tata?

De obicei, la sora mea mijlocie. Între noi sunt 7 ani diferență, dar întotdeauna am avut o legătură foarte puternică. Și acum ne sfătuim mereu, e persoana mea de încredere.

Ana Maria Gheorghe în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

Ana Maria Gheorghe își amintește: „N-am simțit nevoia să mă revolt, dar nici să mă ascund”

Cum erai la liceu, rebela sau timida clasei?

Nici una, nici alta. Eram un copil sociabil, cu mulți prieteni, dar fără excese. N-am simțit nevoia să mă revolt, dar nici să mă ascund. Îmi plăcea să mă bucur de fiecare moment fără să ies prea mult în evidență.

„Tata a plecat dintre noi în săptămâna când am împlinit 14 ani”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Când tata a plecat dintre noi, în săptămâna în care am împlinit 14 ani. A fost cel mai greu moment și nu pot spune că am trecut peste, mai degrabă am învățat să trăiesc cu pierderea. E o durere care rămâne, dar am învățat să merg mai departe fără el, păstrându-l în suflet.

Ana Maria Gheorghe a avut o copilărie fericită. Sursă foto: Arhivă personală

Care este cea mai importantă calitate a ta? Dar cel mai mare defect?



Îmi place să cred că sunt un om bun, sincer și empatic. Sufletul meu e mare, poate prea mare uneori. Mă doare pentru că am încredere în oameni mai mult decât ar trebui. E o calitate care vine la pachet cu un pic de suferință. Dar prefer să risc decât să regret că n-am ajutat pe cineva.

Ana Maria Gheorghe, o mamă fericită: „Înțelegi ce înseamnă să trăiești pentru altcineva”

De 9 ani ești mămică. Cum s-a schimbat viața ta?

Viața mea s-a schimbat total. În decembrie, fetița mea împlinește 9 ani. Ca orice copil dorit și așteptat, a adus schimbări enorme. Te descoperi în fiecare zi și înțelegi ce înseamnă să trăiești pentru altcineva.

Margarida, fiica Anei Maria Gheorghe. Sursă foto: Arhivă personală

Care este cel mai frumos lucru și cel mai greu de când ești mamă?



Fiecare zi este unică, cu bucurii și descoperiri. Dar cel mai greu este să nu o dezamăgesc. Asta este lupta mea zilnică, să fiu cea mai bună versiune a mea pentru ea.

Ce ai învățat, până acum, de la fetița ta?

Am învățat să am mai multă răbdare și să visez mai mult. Copiii ne învață să vedem lumea dintr-o perspectivă mai deschisă și inocentă.

Ana Maria Gheorghe vorbește despre soțul ei: „El este echilibrul, omul care mă sprijină”

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe Luis? Care a fost primul gând care ți-a venit în minte atunci când l-ai văzut?

Cum să uit? L-am cunoscut în magazinul unor prieteni comuni și m-a făcut să râd din toată inima. Primul meu gând a fost: „Wow, ce om fain!”. Apoi, în timp, l-am descoperit mai profund și am înțeles că este un om bun, foarte înțelept și calculat. El este echilibrul meu și omul care mă sprijină în toate deciziile importante din viața mea.

Dacă se mai întâmplă să vă certați, cine cedează primul?

Avem o relație foarte relaxată. Când ceva ne deranjează, discutăm direct, ne spunem punctul de vedere și apoi mergem mai departe. E adevărat, eu sunt mai temperamentală, iar el este mai înțelept. Niciodată nu păstrăm supărarea pe termen lung. Am stabilit de la început că nu există loc pentru negativitate între noi.

Ana Maria Gheorghe și soțul ei, Luis. Sursă foto: Arhivă personală

Cum este soția Ana Maria? Gătești, faci piața, dai cu aspiratorul?

Sunt o soție normală. Da, dau cu aspiratorul, gătesc, dar nu am răbdare să merg la cumpărături. Îmi fac zilnic comenzi online și asta îmi salvează mult timp.

O perioadă ai locuit în Portugalia. Ce te-a determinat să te întorci în România?



Da, fetița mea s-a născut în Porto, Portugalia. Ne-am întors pentru că soțul meu are afaceri aici, în România, și a fost cea mai bună decizie pentru noi, ca familie.

„Am un simț al umorului foarte dezvoltat”

Ce nu știe lumea despre tine?

Că am un simț al umorului foarte dezvoltat! Și că râd foarte mult! Îmi place să muncesc, dar la fel de mult îmi place să citesc. De ziua mea m-am bucurat enorm că am primit multe cărți. Nimic nu mă relaxează mai bine decât o carte bună.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Nu aș face rău nimănui intenționat. Se mai întâmplă să greșim și să rănim pe cineva fără să vrem. S-a întâmplat și la mine. Dar întotdeauna îmi cer iertare. Cred cu tărie că nu e loc pentru răutate în viața mea. Și, niciodată, dar niciodată, nu m-am bucurat de necazul altuia.

Ana Maria Gheorghe recunoaște: „Toți facem compromisuri, e parte din viață”

Ai făcut compromisuri în viață? Dacă da, care a fost cel mai greu?

Toți facem compromisuri, e parte din viață. Am înțeles că viața nu este doar alb sau negru. Există o mulțime de nuanțe de gri. Dar ce pot spune e că nu am făcut niciodată un compromis care sa nu mă lase să dorm noaptea.

Urmărește-ne pe Google News