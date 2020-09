Ana Baniciu, la un pas să își rupă piciorul. Ce a pățit vedeta

O plimbare cu gașca pe trotinetele electrice, miercuri seara, s-a lăsat cu momente de panică pentru Ana Baniciu și prietenii ei. Aceasta a căzut și s-a accidentat destul de serios la picior. Vedeta a povestit pe pagina sa de Instagram cu s-a întâmplat totul.

„Aseară mi-a trebuit trotineta electrică. Pentru a treia sau a patra oara în viața mea. Odată am căzut și a fost super periculos. Eram pe stradă, tot seara. Acum am zis ca nu o să mai cad. Aceste trotinete sunt foarte periculoase în ideea că dacă prind puțină apă, treci printr-o baltă sau orice chestie de genul ăsta, ai căzut. Adică nu e discuție. Aveam super viteză, am prins o baltă și am căzut. Este pentru prima dată în viața mea când am fost absolut convinsă că mi-am rupt piciorul. ”, a povestit Ana Baniciu pe InstaStory.

Fiica lui Mircea Baniciu a crezut că și-a rupt piciorul din cauza durerii provocate de impactul cu asfaltul. Însă, se pare că totul este în reglă și nu a pățit nimic grav. Aceasta le-a arătat fanilor săi că s-a ales și cu câteva vânătăi.

„Cert e că sunt power, nu a sărit genunchiul, nu mi-am rupt piciorul. Merg greu azi și probabil o să merg și în următoarele zile” – a mai transmis Ana Baniciu.

