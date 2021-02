Amna, primele declarații după ce a fost operată: „Am început să delirez”

Cântăreața Amna (36 de ani) s-a confruntat în ultima vreme cu probleme serioase de sănătate. Amna a declarat că avea probleme cu bila încă dinainte de a participa la competiția „Survivor România 2021”, dar acum acestea s-au agravat și a fost nevoie de o intervenție chirugicală.

După ce a ieșit din sala de operații, artista le-a transmis fanilor săi cum se simte.

Amna, după ce a ieșit din operație

„Dragii mei, am ieșit de la Terapie Intensivă chiar acum jumătate de oră. Știu că așteptați răspunsul meu, să vă spun cum sunt. Operația a ieșit super. Mulțumim lui Dumnezeu că nu au fost complicații. Dureri am, bineînțeles” a spus Amna, pe rețelele de socializare.

„Prima zi după operație! Sper ca încet, încet să mă pun pe picioare, chiar dacă durerile sunt încă mari”, a scris aceasta a doua zi.

„Eu sunt, dacă n-ați văzut ceva mai galben de atât. Bilirubina mea își face de cap. Am aberat azi-noaptea o grămadă, am început să delirez, deși n-am avut febră, cred că de la toate medicamentele. M-au suportat eroic oamenii ăștia. Îmi spuneau să-i sun când mi se termina branula, dau eu mă culcam la loc. Sper să fiu bine și să plec cât mai repede acasă, asta e tot ce-mi doresc”, a mai transmis cântăreața.

După ce a fost eliminată din competiția „Survivor România 2021” s-a întors din Republica Dominicană, Amna a vorbit despre problemele ei de sănătate.

„Bila trebuia scoasă la un moment dat, dacă mă hotăram să efectuez aceasta intervenție chirurgicală, pentru că aveam niște chisturi. Eu nu am avut o criză de bilă la Survivor România, a fost vorba de o bacterie de la care am avut durerile de stomac. Mă operez, pentru că îmi doresc să nu mai am probleme din cauza bilei niciodată, e o chestiune cu care m-am confruntat înainte de Dominicană. Eu nu mă operez acum pentru că s-a întâmplat ceva cu bila mea cât am fost la Survivor România, trăiam cu această problemă, acele chisturi de care spuneam”, a mărturisit solista atunci.

