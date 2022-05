Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțează? Ce decizie a luat creatorul de modă

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu formează un cuplu din anul 2008. Perechea are două fiice, Carolina, în vârstă de 8 ani, și Ana Raisa, în vârstă de 6.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțează? Ce a făcut creatorul de modă

Despre cuplu s-a tot zvonit recent că va divorța, însă nici artista, nici creatorul de modă nu au confirmat sau negat speculațiile. „Nu am nimic de declarat. Aș dori să mă înțelegeți si să terminăm conversația acum”, a spus Alexandru Ciucu, pentru Fanatik.

Zilele trecute, însă, în calitate de reclamant, Alexandru a cerut o ordonanță președințială, potrivit Fanatik. Conform legislației, emiterea unei ordonanțe președințiale este o procedură prin care se stabilește un posibil program de vizitare al copiilor unui cuplu aflat în divorț, în cazul în care părțile nu se înțeleg asupra acestui aspect.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

În primăvara anului trecut, Alexandru a fost fotografiat de către paparazzi plimbându-se prin București alături de o femeie blondă. Ulterior, pentru Redacția.ro, Alexandru a declarat despre divorț: „Nu se pune problema de așa ceva!”.

„Într-o familie trebuie să fie un echilibru. La cât este el de artist, atât de mult sunt eu calculată. Prin comparație, suntem foarte diferiți. Mai ales de când avem doi copii. Eu sunt foarte organizată”, mai spunea Alina Sorescu în trecut, în emisiunea „Agenția VIP”.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Actrița Cătălina Grama, cu fiica la spital după sărbătorile de Paște. „Ni s-a părut ca a durat o eternitate”

Pepe, primele declarații despre numele fiului său. Iubita artistului va naște în această vară

Andreea Marin, despre relația cu fiica ei, Violeta: „Există și momente în care ne contrazicem”

Cum s-au cunoscut Alina Sorescu și Alexandru Ciucu?

„Cătălin Botezatu ne-a făcut cunoștință la Cerbul de Aur. El a fost nașul spiritual, chiar dacă nu a fost căsătorit, pentru a ne fi naș oficial. (…) M-a cerut de soție fix un an mai târziu, fix în ziua în care făceam un an. După încă un an, am făcut nunta. Nu am găsit fix pe 5 septembrie, când ne-am cunoscut noi, dar ne-am căsătorit pe 12”, povestea Alina Sorescu în urmă cu ceva timp, în emisiunea „La Măruță”.

„Mi-a plăcut de ea și m-am dus țintă. Nici nu m-au demoralizat lucrurile care s-au spus. Mi-a plăcut de ea și am vorbit cu ea. E diferență de 10 ani. Noi am terminat aceeași școală generală, dar nu ne-am întâlnit niciodată în perioada școlii”, mai povestea și Alexandru Ciucu în trecut.

Foto: Instagram; Libertatea.ro