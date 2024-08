Alina Ceușan, primele detalii despre fetița ei nou-născută. Ce nume va purta: „Abia aștept să o cunoașteți”

Alina Ceușan (32 ani) a adus pe lume joi, 8 august, o fetiță, perfect sănătoasă. Influencerița, care mai are un băait în vârstă de 3 ani, Rock, și-a ținut la curent fanii de pe rețelele de socializare cu tot ce i s-a întâmplat pe parcursul sarcinii și a postat pe Instagram un clip chiar înainte de a intra în sala de nașteri. Acum, aceasta a revenit în mediul online, unde a povestit cum a decurs nașterea și a făcut publică și prima imagine cu bebelușa.

Alina Ceușan, detalii despre nașterea celui de-al doilea copil

Alina Ceușan a devenit mamă pentru a doua oară, pe 8 august, când a adus pe lume o fetiță. Influencerița a mărturisit pe rețelele de socializare că a avut foarte multe emoții înainte de a intra în sala de nașteri, dar și nerăbdătoare să își țină micuța în brațe.

„Este 4:35, plecăm la spital. Am contracții de duminică… (…) V-am spus că de îndată ce am părăsit salonul, tremuram. Eram cât se poate de emoționată. Cu tot trupul tremurând. Știam de ce sunt aici, aveam încredere în medici și asistente, totuși aici era… emoția pozitivă de a o întâlni, un nou început pentru noi ca familie… și să devin mamă pentru a doua oară. Când am terminat cezariana, eram dilatată 2 cm, așa că totul a decurs fără probleme, așa cum era planificat”, a dezvăluit Alina Ceușan pe Instagram.

După ce a născut, influencerița a intrat la reanimare, de unde a oferit un nou update cu privire la fetița ei.

„Sunt foarte fericită și mă simt bine, fetița este bine și abia aștept să o cunoașteți”, a spus Alina Ceușan, care a promis că va face un vlog în care va povesti întreaga experiență.

Într-o nouă postare pe rețelele de socializare, Alina a dezvăluit și numele pe care l-a ales pentru micuța ei: Perla.

„Bine ai venit pe lume, Perla Tișa. Ai fost atât de așteptată și deja ești atât de iubită. Cuvintele nu pot exprima sentimentele pe care le avem pentru tine acum”, a scris influencerița.

Aceasta a distribuit deja un filmuleț în mediul online cu imagini de dinaintea nașterii, care începe cu o prima imagine a nou-născutei.

Influencerița și soțul ei, Raul Tișa, mai au un băiat, Rock Tișa, în vârstă de 3 ani. În momentul în care a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară, Alina spunea că băiețelul este încântat că va deveni frate mai mare.

Influencerița a anunțat sarcina într-un clip emoționant

Alina Ceușan și-a anunțat sarcina în luna aprilie a acestui an, moment în care a anunțat și data la care fetița ei va veni pe lume. Aceasta a realizat un filmuleț emoționant în care a povestit cum a reacționat familia ei la aflarea veștii, dar și cum vede Rock faptul că va deveni frate mai mare.

„Dragul nostru Rock, Avantajul de a crește alături de un frate sau o soră este că devii tot mai bun la fracții… De asemenea se spune că indiferent de vârstă, când ești alături de ei, te întorci parcă instant în copilărie. Asta-i cel mai frumos dar pe care noi ți-l putem da… și atât eu cât și Raul vorbim din experiență, pentru că fiecare dintre noi avem pe cine suna și la trei noaptea dacă este cazul. Viață noastră se va schimbă din nou, în luna august… și sperăm că schimbarea să vină în formă celui mai bun prieten pentru tine, iubitul nostru copil”, a scris Alina Ceușan pe pagina sa de Instagram.

Ea a așteptat ca sarcina să avanseze înainte de a face anunțul în mediul online.

„Iar o luăm de la capăt. Suntem încântați să putem în sfârșit să împărtășim vestea cu voi – familia noastră se mărește. Rock va deveni în curând un frate mai mare… așa că vă împărtășim câteva mici momente care ne-au făcut să ne simțim în tot felul de feluri, în aceste ultime luni. Suntem mai mult decât fericiți, ne simțim binecuvântați, inimile noastre sunt pline. Iar eu sunt aproape întotdeauna obosită, bolnavă, plângând sau flămândă din nou, așa că noroc pentru asta”, a mai spus influencerița.

