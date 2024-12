Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc. Cum arată inelul de logodnă primit de fotomodel. „Pentru totdeauna!”

Alice Peneacă (33 de ani) s-a logodit cu iubitul ei, Dragoș Caliminte. Ce doi trăiesc de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste, iar în 2023 au devenit părinții unei fetițe, pe nume Esther.

Alice Peneacă s-a logodit cu tatăl copilului ei

Alice Peneacă a anunțat pe rețelele de socializare că partenerul ei de viață, Dragoș, a cerut-o în căsătorie. Frumosul moment a avut loc în timpul unei vacanțe în Deșertul Agafay, unde au mers împreună cu mai mulți prieteni. Fotomodelul a publicat pe conturile sociale primele imagini cu superbul inel primit de la Dragoș.

„Pentru totdeauna!” – a scris fosta soție a lui Bobby Păunescu pe Instagram în dreptul unor imagini în care își arată, cu multă bucurie și emoție, inelul de logodnă.

Cum s-au cunoscut Alice Peneacă și Dragoș Caliminte

Alice Peneacă și Dragoș s-au întâlnit la un festival de muzică, deși se știau de pe rețelele de socializare.

„Eu îl văzusem pe Instagram de ceva vreme, îl stalkeream cum s-ar spune, glumesc acum, nu chiar așa, dar pusesem ținta pe el. Și apoi l-am văzut la mare, dar nu știam că e același băiatul acela de pe Instagram, dar tot așa mi-a atras atenția. El mă știa, mi-a dat follow, am început să vorbim și a durat câteva luni până ne-am cunoscut oficial. Ne-am întâlnit tot la un festival de muzică și a fost super impresia, îți dai seama, noi ne-am mutat împreună în seara respectivă. Deci a fost o impresie foarte bună”, a spus fotomodelul pentru Playtech, acum ceva vreme.

Alice spune că Dragoș este partenerul pe care și l-a dorit mereu, și recunoasște că i-a adus multă liniște în viață și a echilibrat-o.

„De când l-am cunoscut, am apreciat la Dragoș că este o persoană foarte profundă și eu îmi doream pe cineva așa. Nu există nimic ce aș schimba la el. Nu mint, nu inventez. M-a echilibrat și mi-a adus liniște această relație. Am pus punct unei căutări, mă căutam pe mine și m-a liniștit. Cu socrii mei mă înțeleg excelent, sunt niște oameni extraordinari” – a declarat ea, potrivit cancan.ro.

Alice Peneacă și omul de afaceri Dragoș Caliminte au devenit părinți pentru prima oară în vara lui 2023. Cei doi s-au mutat atunci într-o locuință mai încăpătoare.

Alice Peneacă a divorțat de Bobby Păunescu după trei ani de mariaj

Alice a mai fost căsătorită cu Bobby Păunescu, de care a divorțat oficial în 2018, deși erau separați de mai bine de un an.

„Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie 2018 a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal, a fost și el de acord cu divorțul. Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și sper ca pe viitor să iau decizii mai bune.

Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea. Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine” – povestea Alice Peneacă într-un interviu la Pro TV.

Foto – Instagram

