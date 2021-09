Alexia Eram (21 de ani) și Mario Fresh (22 de ani) formează un cuplu din anul 2016. Perechea s-a cunoscut în vara anului 2015, la aniversarea Alexiei. Recent, s-a speculat că Alexia și Mario s-ar fi despărțit, după ce solistul a fost filmat dansând în club alături de o tânără.

Alexia Eram, despre relația cu Mario Fresh: „Iubesc și îmi place să primesc iubire”

În cadrul unui interviu oferit de curând emisiunii „Teo Show”, Alexia a fost întrebată dacă partenerul i-a făcut vreodată micul dejun la pat pentru a fi iertat. „Nu, eu obișnuiesc să îi aduc micul dejun la pat lui Mario, fără să vină cu ceva. Destul de des se întâmplă, fără un motiv. De câte ori mă trezesc înaintea lui și îmi fac micul dejun, îi fac și lui și i-l aduc la pat”, a declarat Alexia.

Într-un alt segment al aceleiași emisiuni, întrebată dacă între ea și Mario a fost dragoste la prima vedere, Alexia a mai spus: „Da, pentru mine cel puțin, da”. Cât despre o viitoare cerere în căsătorie, tânăra a completat: „Aș vrea să mă surprindă. Sunt foarte schimbătoare, aș vrea să fie și mai intimă și măreață, nu știu, să facă și el o combinație”.

Despre nuntă, Alexia a adăugat: „Aș vrea să fie grandioasă, dar aș vrea și o nuntă așa mai intimă”, iar despre copii: „Doi copii îmi doresc, fată și băiat. Aș vrea să fie fată prima și să fie tot fecioară (n.red. ca ea și mama ei), iar al doilea băiat”.

Alexia are un frate mai mic, Aris, în vârstă de 18 ani. „Fratele meu, pentru mine, înseamnă omul care o să fie întotdeauna acolo pentru mine, omul care n-o să mă dezamăgească niciodată și omul care o să mă iubească necondiționat, orice aș face”, a mărturisit Alexia despre Aris.

Întrebată în cadrul unui alt eveniment dacă îl iubește pe Mario la fel și după cei 5 ani de relație, Alexia a mai spus: „Da! Iubesc și îmi place să primesc iubire. Sunt o fire care iubește necondiționat”. În continuarea aceluiași interviu, întrebată de ce nu a însoțit-o și Mario la eveniment, Alexia a spus: „Doarme! E prea devreme pentru el”.

Alexia și-a cumpărat un apartament la finalul anului 2020. „Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți, here I am! Sunt fericită și recunoscătoare! ❤️”, a scris în mediul online, în ianuarie 2021.

„Eu sunt o fire foarte sociabilă și nu-mi place să stau singură și să fiu singură, așa că îmi este puțin greu să mă adaptez. Dar este bine să te obișnuiești și tu cu tine. Îmi imaginam că o să stau cu prietena mea cea mai bună, dar stau singură”, a mai declarat recent.

După ce în presă au apărut fotografii cu Mario dansând alături de o tânără în club, artistul a postat la Insta Story o fotografie cu mesajul: „Educația nu mă lasă să le spun unora tot ce merită”. Videoclipul din club ar fi fost postat de artistul Lino Golden (22 de ani).

În ianuarie 2021, în mediul online, Mario le-a cerut urmăritorilor lui să facă presupuneri despre el. Solistul a spus apoi dacă acele presupuneri sunt sau nu adevărate. Unul dintre urmăritorii lui a presupus: „Tu și Alexia ați avut o perioadă urâtă în relația voastră. Erați pe punctul de a vă despărți”. La acest mesaj, Mario a răspuns: „Adevărat … Dar totul e bine când se termină cu bine”.

Deși au spus că-și doresc să fie părinți tineri, perechea nu se vede având copii în următorii doi ani. „Și eu mă văd o mamă tânără, [pe la] 27, 28 [de ani]”, mărturisea Alexia într-un alt interviu. „Îmi doresc o familie. Amândoi suntem cu familia. Ne dorim familie, copii”, a mai spus. „Suntem familiști, dar momentan în doi”, a încheiat Mario atunci.

