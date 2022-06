Ce a făcut Alexandru Ciucu după ce instanța a stabilit domiciliul fiicelor sale la mama lor

Alina Sorescu a depus actele de divorț de Alexandru Ciucu la începutul anului 2022, după 13 ani de căsnicie. Fostul cuplu s-a căsătorit în septembrie 2008 și are două fiice, Carolina, în vârstă de 8 ani, și Ana Raisa, în vârstă de 6. Carolina și Raisa locuiesc în prezent cu Alina și cu părinții ei, în apartamentul solistei de 4 camere.

Creatorul de modă a cerut ca domiciliul fetelor să fie la el până la soluționarea în instanță a procesului, susținând că apartamentul în care fiicele sale se află acum este mult prea mic în comparație cu vila în care s-au obișnuit. Instanța a decis, însă, ca fiicele perechii să rămână cu mama lor.

Deși ordonanța președințială i-a fost respinsă, designerul a făcut recurs în instanță. Alexandru așteaptă ca magistrații să fixeze un nou termen de judecată, informează Playtech. Din iarna anului 2017, Alina și Alexandru au locuit într-o casă inspirată din arhitectura castelului regal de la Săvârșin. Construcția vilei a durat trei ani și jumătate și a fost evaluată la 500.000 de euro.

Ioan Todan, avocatul care a reprezentat-o pe Antonia în procesul de divorț cu Vincenzo Castellano, susține că designerul ar trebui să demonstreze că artista are un anturaj nepotrivit sau că locuiește în condiții precare.

„El trebuie să facă dovada faptului că poate îngriji copilele mai bine decât mama și că este în interesul superior al minorelor să aibă domiciliul la tată, un lucru destul de complicat. Au mai fost și cazuri din acestea, dar rare și vizează situații excepționale, cum ar fi condițiile locative proaste ale mamei, anturaj dubios, mama cu activități neprincipiale. Ordonanța e provizorie, până se stabilește în acțiunea principală de divorț. De regulă, copiii rămân la mamă, în cel mai rău caz, două săptămâni la mamă, două la tată. Problema e că sunt și fete și au anumite nevoi. Oricât ar vrea tatăl să spună că știe cum să le îngrijească, nu are cum să o facă precum mama lor”, a declarat Ioan Todan, pentru Playtech .

„E o perioadă sensibilă, pentru că eu am depus actele de divorț. Deocamdată noi vorbim de o ordonanță prin care să fie stabilit domiciliul fetelor până când se va soluționa acest proces. Lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte, ci în timp. Divorțul nici nu s-a întâmplat încă, e o perioadă lungă”, a completat.

„Nu mă gândeam că o să ajung în situația asta, dar lucrurile astea m-au călit și mă vor ajuta să mă prețuiesc mai mult, să am și mai multă încredere în ceea ce simt. Suntem liniștite (n.red.: ea și fiicele sale), într-un fel, pentru că el vrea să epuizeze toate căile de atac. Nu am cum să vorbesc mai mult, pentru că procesul este încă în curs, dar trebuie să-mi văd mai departe de activitate. În felul acesta am grijă de mine și de fetițe. Altfel nu aș avea cum să-mi întrețin numele și, noi ca oameni, ce avem de întreținut”, a mai declarat Alina Sorescu în emisiunea „Exclusiv VIP”, găzduită de Cristi Brancu.

„Fac lucruri noi, aveam demult în plan să lansez această melodie nouă. Ne pregătim pentru 1 iunie și, chiar și în această perioadă tumultuoasă din viața mea, lucrurile trebuie să meargă mai departe. Sunt un om activ, care are proiecte. (…) Nu înseamnă că lucrurile se opresc aici. (…) Îmi place să cred că, orice ar fi, voi fi prezentă în fața oamenilor, în toate momentele, și bune, și rele”, a completat solista.