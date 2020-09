Alexandru Arșinel vinde roșii și ardei kapia în piață

Alexandru Arșinel (81 de ani) a fost surprins în urmă cu câteva zile într-o ipostază cu totul neașteptată. Îndrăgitul actor a decis să-și ajute fiul cel mic, care are o afacere în domeniul agricol, și a ieșit într-o piață volantă din zona Cotroceni să vândă roșii, ardei kapia și bulion. Se pare că vârsta înaintată și problemele de sănătate pe care le are (diabet, operație de hernie de disc și de rinichi, tensiune și dureri de picioare) nu-l împiedică să aibă un stil de viață activ.

Citeşte şi: Cât costă cazarea în vila de la mare a lui Alexandru Arșinel. Casa de vacanță a Stelei Popescu, de închiriat

În acest weekend, Arșinel a fost surprins cărând cu maşina, de acasă spre piaţă, câteva lădiţe cu legume proaspete. Fiul său cel mic, Cristian, l-a ajutat pe actor să descarce marfa şi să o pună pe tarabă. Din câte se pare, marfa de pe taraba lui Arşinel arăta foarte bine, iar preţurile erau precum cele din alte piețe: 6 lei un kilogram de roșii, cel de ardei kapia în mai multe culori 10 lei, guliile 6 lei, iar sucul de roşii 15 lei litrul.

„Îmi place să fac asta pentru că îmi place să fiu printre oameni, să-i văd cum se uită la produse, cum negociază. Legumele sunt excelente, eu toată vara numai de la fiul meu am mâncat. Îmi aducea prospături cu lădiţele la Sinaia, acolo unde am stat izolat cu soţia mea. Am avut noroc că s-a apucat de treaba asta pe care o face cu o pasiune extraordinară şi toată vara am profitat de producţia lui. Am mâncat bio, dar m-am şi îngrăşat «bio» în izolare. Nu mult, 2-3 kg”, a mărturisit Arșinel pentru Click!.

Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O găsești AICI

Sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro