Actriţa Kathryn Kates, celebră și pentru aparițiile din Seinfeld, a murit la 73 de ani

Actriţa americană Kathryn Kates s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, notează CNN.

Kates a jucat în seriale de succes precum „Seinfeld” (în episoadele “The Rye” – în rolul vânzătoarei de la brutărie și “Dinner Party” – în rolul vânzătoarei de la cofetărie) sau “Orange is the New Black”.

Puternica noastră @officialkathrynkates a murit. Ea va fi mereu în amintirea şi în inimile noastre, ca fiind forţa puternică a naturii a ceea ce a fost. Kathryn a fost clienta noastră de mulţi ani şi ne-am apropiat mult de ea în ultimul an, de când a ştiut de revenirea cancerului ei. Ea a fost întotdeauna incredibil de curajoasă şi de înţeleaptă şi a abordat fiecare rol cu cea mai mare pasiune. Ne va fi foarte dor de ea – au anunțat reprezentanţii lui Kates de la Headline Talent Agency într-o postare pe Instagram, alături de o poza cu regretata actriţă.

Pe lângă aparițiile din Seinfeld Orange is the New Black, Kathryn Kates a jucat și în drama juridică „The Good Fight” , dar şi în filmul “The Many Saints of Newark”.

Foto – Instagram