A dus la termen sarcina miraculoasă, iar acum Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff se pregătesc de botezul fiicei lor

Deși medicii nu îi dădeau nicio șansă, Diana Pârvu a rămas însărcinată și a adus pe lume o fetiță. La aproape două luni de la naștere, vedeta și iubitul ei, Sergiu Negoțiu Piloff pregătesc de zor botezul, care nu va fi în București.

Diana Pârvu a trecut prin multe încercări pentru a deveni mamă: grețuri, cerclaj, boala COVID-19. Însă vedeta a dus sarcina la termen și în data de 15 aprilie și-a strâns în brațe fetița, pe Jacqueline Marie. Acum, fosta realizatoarea a rubricii „Codul Fericirii” din cadrul Știrilor Kanal D, și iubitul ei, prezentatorul emisiunii „Test de vedetă” de la Kanal D, se pregătesc de botez. Pentru acest eveniment important din viața lor, cei doi au ales o locație specială.

Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff își botează fetița într-o locație deosebită

„Am ales să facem botezul la Sibiu pentru că este orașul în care s-a născut Sergiu și acolo este și duhovnicul lui de suflet. Așa că va fi o slujbă cu o mare încărcătură emoțională” ne-au declarat proaspeții părinți.

Diana și Sergiu ne-au spus că legat de data și tematica petrecerii de botez există o poveste:

„Am fi vrut să fie botezul în data de 15 iunie, de ziua lui Sergiu, mai ales că ea este născută tot într-o zi de 15, dar nu era sala liberă, așa că va fi pe 5 iunie. Cât despre tematică, inițial am fi vrut să fie printesel Disney, dar ulterior ne-am răzgândit. Am ales tematica fluturi, pentru că mi se pare o tematică gingașă și delicată, așa cum este ea”.

De ce nu vor să arate chipul micuței Jacqueline

Diana Pârvu este extrem de activă pe rețelele de socializare, unde a format o adevărată comunitate de mămici. Jurnalista a discutat zilnic cu urmăritoarele ei despre tot ce înseamnă o sarcină, despre pregătirile pe care le-a făcut pentru a-i ura bun venit în lume fetiței sale, dar și despre viața cu micuța ei. Deși postează des fotografii cu Jacqueline, aceasta nu îi arată fața.

„Ținem foarte mult la tradiția asta de a nu arăta copilul înainte de botez. După botez considerăm că bebelușul este protejat. Știu că poate pentru unii nu contează, dar pentru noi contează”, ne-a mărturisit Diana.

Sursă foto: Instagram

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)