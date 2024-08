O femeie de 78 de ani este dovada clară că vârsta este doar un număr. S-a apucat de fitness abia la 70 de ani, din cauza unor probleme de sănătate

Aproape două milioane de oameni o urmăresc pe Joan MacDonald pe Instagram, unde postează frecvent progresele ei impresionante de la sala de fitness. Joan a făcut mișcarea o parte indispensabilă din viața ei abia la 70 de ani. La acea vreme cântărea 90 de kilograme și se confrunta cu mai multe probleme de sănătate generate de kilogramele în plus. Opt ani mai târziu, influencerița de 78 de ani este un exemplu pentru toți oamenii care se tem că timpul lor a trecut.

Problemele de sănătate au determinat-o pe femeia de 78 de ani să înceapă să ridice greutăți

În urmă cu aproximativ opt ani, Joan MacDonald lua medicamente pentru hipertensiune arterială și avea edeme la nivelul gleznelor. Totodată, Joan întâmpina dificultăți în a urca și coborî scări, din cauza unei artrite extrem de dureroase.

„Medicul meu a vrut să-mi mărească doza de medicamente pentru că tensiunea mea arterială nu era stabilă”, a povestit Joan MacDonald la un moment dat.

În acel moment, Michelle, fiica lui Joan, i-a sugerat să-și schimbe stilul de viață, în speranța că acest lucru o va ajuta să scape fie parțial, fie complet de medicamente.

„Nu a trebuit să stau prea mult pe gânduri”, a spus Joan. „După o zi, poate două, am decis că trebuie să fac ceva pentru mine, în loc să mă simt mizerabil. Așa că am intrat sub aripa ei. Mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut-o!“, a mai povestit Joan.

Citește și: Reacția virală a unui cuplu când a descoperit că poartă același model de rochie de mireasă în ziua nunții. „Întotdeauna ne-am sincronizat.” / Video

Primele antrenamente au fost o provocare. „Mă simțeam îngrozitor.”

A început printând PDF-uri cu antrenamentele pe care Michelle, care este antrenoare de fitness, le-a creat pentru ea, achiziționând în cele din urmă un iPad pentru a urmări antrenamente pe YouTube. „Refluxul meu era oribil. Mă sufocam tot timpul. Mă simțeam îngrozitor”, a povestit Joan, pentru Women’s Health. „Aș fi putut să mă opresc chiar atunci, dar nu am făcut-o. Am vrut ceva mai bun.“

Până în octombrie 2018, Joan a putut renunța la medicamente și s-a înscris la o sală de fitness din oraș, unde oamenii i-au complimentat fizicul sculptat, puterea și rezistența.

„Cred că o mulțime de oameni nu vor să înceapă pentru că le este teamă că vor fi puși sub microscop”, este de părere Joan. „Dar, în realitate, lumea este preocupată cu propria viață.”

Citește și: Rochia care a împărțit Internetul în două. Și-a eclipsat această mamă fiica în ziua nunții sale? „Ridicol de decoltată.”

A apărut pe coperțile mai multor reviste renumite

Opt ani mai târziu, Joan a devenit cea mai sănătoasă și în formă versiune a ei. În plus, septagenara este și influencer, având o comunitate online de aproape 2 milioane de urmăritori.

În 2023, Joan MacDonald a apărut pe coperta celebrei publicații Women’s Health, iar anul acesta pe coperta revistei Body+Soul din Australia. Pe ediția de august a ultimei reviste se află în prezent Victoria Beckham.

Pe măsură ce se apropie de 80 de ani, Joan este din ce în ce mai activă, mai puternică și mai admirată de milioane de oameni de pretutindeni.

Foto: Instagram/@trainwithjoan

Urmărește-ne pe Google News