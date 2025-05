Crin Antonescu, primele declarații după ce a pierdut în primul tur al alegerilor prezidențiale: „Îmi pare rău”

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a făcut primele declarații la miezul nopții, după ce s-a aflat că a pierdut locul doi în fața lui Nicușor Dan. Acesta și-a recunoscut eșecul, însă a spus că pleacă „cu fruntea sus”.

Crin Antonescu, prima reacție după ce a pierdut alegerile prezidențiale

Crin Antonescu a obținut 20,09% din voturile românilor în primul tur al alegerilor prezidențiale, însă nu suficiente pentru a intra în turul doi.

„Avem un rezultat parțial care cred că este un rezultat ireversibil, după cum se văd lucrurile. Voturile au vorbit, cetățenii au vorbit. Îmi pare rău. Plec din această încercare, cred, cu fruntea sus, așa mă simt, cel puțin. Am prezentat un program, am prezentat niște idei, am prezentat niște soluții, am prezentat un personaj. Verdictul românilor a fost altul”, a declarat acesta, la sediul de campanie, potrivit Agerpres.

Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR a refuzat să spună pe cine va susține în cel de-al doilea tur al alegerilor, precizând că va lăsa această decizie pe umerii Coaliției, în timp ce le-a cerut votanților să aleagă după cum doresc.

„Nu știu ce va face Coaliția, eu nu am fost parte a Coaliției. Deciziile le aparțin în exclusivitate”, a precizat politicianul.

Candidatul Coaliției, despre turul doi

Crin Antonescu a subliniat faptul că partidele „au obligația” să ia în calcul voința cetățenilor.

„Nu ar fi bine să se rupă (Coaliția – n.r.), dar când 40 % dintre români votează George Simion … ăsta e un verdict pe care nu am cum să îl contest, nu am dreptul ca democrat să îl contest. (…) Din punctul meu de vedere, credeam că singura coaliție pro-occidentală care se poate face este cea în funcțiune. Dar mai departe, partidele au datoria să ia în calcul voința cetățenilor, să caute alte variante dacă e cazul, nu e treaba mea”, a opinat Crin Antonescu.

Politicianul a precizat că nu își va îndemna susținătorii să voteze pe cineva anume, subliniind faptul că aceștia trebuie să voteze după propria dorință.

„N-am nicio obligație, n-am niciun angajament față de niciun partid și față de nimeni altcineva din acest moment. Oamenii care m-au votat să decidă singuri”, a mai spus el.

George Simion și Nicușor Dan au intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale, cu 40,94% din voturi, respectiv 20,98%.

