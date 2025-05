Rezultate finale BEC pentru alegerile prezidențiale: George Simion și Nicușor Dan au intrat în turul 2

Biroul Electoral Central (BEC) a încheiat numărătoarea tuturor voturilor de la alegerile prezidențiale 2025. Potrivit datelor publicate de AEP, George Simion și Nicușor Dan au intrat în turul doi, cu 40,94% din voturi, respectiv 20,98%.

George Simion și Nicușor Dan, câștigătorii primului tur al alegerilor prezidențiale

George Simion, candidatul AUR la președinția României, este cel care a câștigat detașat primul tur al alegerilor prezidențiale, cu 3.856.981, procentul fiind de 40,94%.

Pe locul doi se află candidatul independent Nicușor Dan, care a fost votat de 1.976.926 români, procentul obținut fiind de 20,89%.

Pe locul trei este Crin Antonescu, cel care a ratat calificarea în turul doi al alegerilor prezidențiale. Candidatul PSD-PNL-UDMR a obținut 20,09%, primind 1.892.423 de voturi.

Victor Ponta, candidat independent se află pe patru cu doar 13,06%, iar locul cinci este ocupat de candidatul USR Elena Lasconi, care a primit doar 2,68% din voturi, după ce în 2024 intrase în tuturl doi al cursei pentru Cotroceni.

Nicușor Dan crede că va câștiga alegerile prezidențiale

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, anticipează că turul doi, în care se va confrunta cu George Simion, va fi unul „dificil”. Însă, acesta se declară optimist că va câștiga alegerile.

„O să urmeze un tur doi dificil cu candidatul izolaționist. Nu o să fie o dezbatere între persoane, o să fie o dezbatere între o direcție prooccidentală pentru România și o direcție antioccidentală pentru România. Despre asta va fi turul doi”, a afirmat Nicușor Dan, citat de Libertatea.

„Este sarcina noastră să convingem românii că România are nevoie de direcția prooccidentală și pe asta se va axa campania noastră în cele două săptămâni. Îi chem pe toți românii să fie parte din această bătălie. Sunt optimist că o să câștigăm, că România va apăsa direcția occidentală. Am speranțe că, cu toate resursele pe care țara asta le are, o să fie în câțiva ani în locul pe care îl merită”, a mai spus candidatul independent.

Nicușor Dan a făcut aceste afirmații după ce a urcat pe locul doi în opțiunile electoratului, după prezentarea rezultatelor parțiale.

