Cine este femeia care susține că nu a mai dormit de 30 de ani: „Ochii și corpul meu s-au obișnuit cu lipsa somnului”

O femeie din Vietnam susține că nu a mai dormit de 30 de ani. Nguyen Ngoc My Kim, în vârstă de 49 de ani, este cunoscută drept „croitoreasă care nu doarme niciodată” în provincia ei natală Long An, o poreclă pe care o acceptă cu plăcere pentru că se pare că i se potrivește.

Cine este femeia care susține că nu a mai dormit de 30 de ani

De fiecare dată când reputația lui Kim a atras atenția presei, ea a confirmat că nu a mai închis ochii de câteva decenii, adăugând că lipsa completă de somn nu i-a afectat deloc sănătatea.

Cu toate acestea, croitoreasa din Vietnam a preciat că nu s-a născut cu capacitatea de a funcționa fără somn, ci s-a condiționat de mică să stea până târziu.

La început, pierdea nopțile pentru că îi plăcea să citească până târziu, iar apoi, când a început să lucreze ca croitoreasă, rămânea trează pentru a-și termina comenzile. La un moment dat, spune că nu a mai simțit nevoia să mai doarmă.

„În fiecare noapte a fost așa, m-am așezat în fața mașinii mele de cusut și nu am îndrăznit să dorm pentru că îmi era frică să nu pot ține pasul cu comenzile”, a declarat Kim unei publicații din Vietnam, potrivit HaiDuong.

„Primele zile când am lucrat noaptea am întâmpinat o mulțime de dificultăți. Nu numai că am adormit constant și am făcut multe greșeli în timp ce coseam, dar mă simțeam constant obosită și amețită și chiar am avut câteva accidente de circulație”, a mai spus femeia.

„Cu toate acestea, după ce am stat trează luni de zile apoi ani la rând, ochii și corpul meu s-au obișnuit cu lipsa somnului. De atunci, nu am putut dormi chiar dacă aș fi vrut”, a adăugat Kim.

Insomnia femeii nu a fost verificată medical

Insomnia de zeci de ani a lui Nguyen Ngoc My Kim nu a fost încă verificată medical, dar este mai mult decât un zvon viral. Ea susține că oamenii o pot vedea lucrând toată ziua și toată noaptea, pentru că ea este mereu la taraba de cusut din comuna Long Cang, Long An. Lumina este mereu aprinsă, iar ușa este mereu deschisă, așa că oamenii pot să intre direct să o privească cum lucrează.

„La început, puțini oameni au acordat atenție lipsei mele de somn. Mai târziu, mulți dintre ei au început să observe că eram mereu la tarabă, lucrând. Văzând că zvonurile erau adevărate, au răspândit vestea și, în scurt timp, c continuu”, a precizat ea.

Vestea că femeia din Vietnam nu a mai dormit de 30 de ani a devenit recent virală pe rețelele de socializare vietnameze, iar croitoreasa s-a trezit din nou copleșită de vizitatorii care veneau din toată țara să o cunoască și să verifice dacă zvonurile sunt adevărate. Nu o deranjează, iar ușa standului ei din Long Cang este mereu deschisă.

