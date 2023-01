Cine este femeia care a inventat mașina de spălat vase. Josephine Cochrane a reușit să se afirme într-o lume a bărbaților

Mașina de spălat vase este una dintre cele mai apreciate și folosite electrocasnice în zilele noastre. Însă nu mulți știu că aceasta a fost inventată în urmă cu foarte mulți ani, de o femeie. Josephine Cochrane a decis să ușureze viețile femeilor, însă a întâlnit pe drum mai multe obstacole.

Într-o lume a bărbaților, în care femeia trebuia să stea acasă și să aibă grijă de casă și copii,Josephine Cochrane a făcut tot posibilul pentru a se face afirmată. Și nu prenu că visa la glorie, ci pentru că voia să ajute cât mai multe femei posibil.

Josephine Cochrane, femeia care a inventat mașina de spălat vase

În anul 1883, la vârsta de 45 de ani, Josephine Cochrane a decis: „Dacă nimeni nu va inventa o mașină de spălat vase, o voi face eu”.

Însă, la o lună după ce și-a propus să construiască o mașină de spălat vase, soțul femeii a murit. În loc își să abandoneze ideea, Josephine a transformat-o mai degrabă într-o vocație. Dar avea să afle că lucrurile nu merg mereu așa cum îți dorești.

În secolul 19, existau puține oportunități pentru o femeie în domeniul invențiilor și inovațiilor. Josephine Cochrane a fost nevoită să se confrunte cu faptul că era femeie, dar și cu lipsa experienței în domeniu.

Inițial, bărbații pe care i-a angajat să construiască prototipul într-un adăpost din spatele casei sale, au refuzat să îi urmeze matrița, considerând că nu era bună.

„Nu puteam convige bărbații să facă lucrurile așa cum voiam eu, în felul meu, până când nu au încercat și au dat greș atunci când au făcut cum au vrut ei. Iar asta m-a costat. Ei știau că eu nu am studii academice despre mecanică și au insistat să facă lucrurile în felul lor până s-au convins că modelitatea mea era mai bună, indiferent de modul în care am ajuns la ea”, a povestit Josephine, potrivit Forbes.

În cele din urmă, femeia a angajat un tânăr mecanic, Goerge Butters, care a construit mașina după speciificațiile ei. Bărbatul a devenit primul angajat al lui Josephine Cochrane și a ajuns să conducă fabrica de mașini de spălat Crescent.

Cum arăta prima mașină de spălat vase

Mai mulți bărbați au încercat să construiască o mașină de spălat vase înainte ca Josephine să își construiască primul prototip. Însă, ei se bazau pe perii pentru a curăța vasele și era nevoie ca persoana care folosea mașina să încălzească separat apă și să o toarne în mașină.

Invenția lui Josephine folosea direct apă fierbinte ce era injectată direct în mașină. Designul original includea tăvi diferite pentru căni, farfurii și argintărie, desing ce este folosit și în zilele noastre.

Josephine și-a înscris primul patent în anul 1885, sub numele de J.G. Cochrane, de teamă că aplicația ei va fi respinsă din cauza faptului că este femeie.

Odată ce numele ei a fost protejat, a descoperit cât de dificil poate fi să îți vinzi invenția din postura de femeie singură. Pe atunci era atipic pentru o femeie de vârstă mijlocie și cu statutul ei social să călătorească neînsoțită de un bărbat. Câțiva ani mai târziu, Josephine a vorbit despre cât de ficilă a fost prima ei vânzare.

„A fost aproape cel mai greu lucru pe care l-am făcut. Nu îți poți imagina cum era pe atunci. Nu am fost niciodată nicăieri fără soțul sau tatăl meu. Am crezut că voi leșina la fiecare pas, dar nu am făcut-o, și am primit prima mea comandă în valoare de 800 dolari, ca răsplată a efortului meu”, a povestit Cochrane.

Femeile secolului 19 nu erau pregătite pentru o mașină de spălat vase

Josephine a construit mașina de spălat vase pentru a ușura munca femeilor din gospodărie. Însă, a realizat curând că acestea nu erau pregătite pentru invenția ei.

La jumătatea secolului 19, americanii nu valorau munca femeii în gospodărie.

„Când vine vorba de a cumpăra ceva pentru bucătărie care costă 75 sau 100 dolari (aproximativ 2.300 – 3.000 dolari în zilele noastre), o femeie începe să se gndească ce alte lucruri ar putea face cu acei bani. Urăște să spele vasele, dar ce femeie nu o face? Dar femeia nu a învățat să se gândească la timpul ei și la confortul ei așa cum se gândea la valoarea banilor”, a explicat inventatoarea.

În loc să se dea bătută, Josephine Cochrane și-a repoziționat produsul astfel încât schimbările culturale și sociale au determinat adoptarea acestuia – o conștientizare sporită a curățeniei după descoperirea virușilor în aniii 1890, creșterea costurilor cu forța de muncă la hoteluri și restaurante și numărul mare de americani care luau masa în afara casei.

Deși viziunea inițială a lui Josephine a fost să elibereze femeia de osteneala spălării vaselor, infrastructura sanitară medie a caselor nu a susținut cerințele de apă caldă și presiune ale invenției ei până la începutul anilor 1960.

Până în acel moment, americanii începuseră să aprecieze munca efectuată în gospodărie, ceea ce a făcut ca beneficiul achiziției unei mașini de spălat vase mult mai evident.

