Sora Aurei Ion, scrisoare către familia Alexandrei Măceșanu: „Îmi cer iertare”

Potrivit Marianei Ciucă, probe din dosarul accidentului aviatic au fost distruse și falsificate, când, la fel ca și în cazul Alexandrei, STS nu a reușit localizarea.

Scrisoarea Marianei Ciucă trimisă familiei Alexandrei

ÎMI CER IERTARE DOMNULE CUMPĂNAȘU!

Domnule Cumpănașu, îmi cer iertare pentru că nu am reușit să înving sistemul corupt din România!

La data de 20 ianuarie 2014 sora mea, Aura Ion, murea înghețată, după ce aeronava cu care se deplasa s-a prăbușit în Munții Apuseni. Autoritățile nu i-au localizat: STS-112, Romatsa, SRI. MApN-ul nu a vrut să ridice pentru misiune elicopterul Puma Socat. Am avut aceeași reacție pe care o aveți dumneavoastră acum: cine este vinovat să plătească!

M-am implicat în dosarul anchetei penale, dar procurorii militari au început să distrugă și să falsifice probe din dosar, au refuzat să administreze probe relevante solicitate – de exemplu expertiza pentru localizare STS, iar acolo unde nu au avut ce să facă au interpretat după bunul plac. În final, pentru STS-112, SRI, Smurd și MApN au emis o soluție de clasare deși toate aspectele invocate de noi se încadrează la siguranța națională a României. Concluzia: Romania este condusă de un grup mafiot.

Urmările: am rămas singură în lupta mea cu sistemul corupt, eu împreună cu familia și cu avocata noastră; în rest…televiziunile (unele, nu toate) au primit interzis să mai prezinte informații despre anchetă; am fost denigrată eu și familia mea; a fost denigrată și pătată memoria Aurei despre care s-au făcut afirmații mincinoase; l-am angajat pe expertul aviatic Șerban Dumitru să-mi fie expert parte în dosar – mi-a luat banii și apoi nu a vrut să mă mai reprezinte; zeci de persoane și-au oferit așa-zisul ajutor pentru ca, apoi, să dea bir cu fugiții; nici victimele nu au mai vorbit…presiuni, intimidări… avocata familiei, Laura Beleca, a fost convocată la Baroul București “gratuit”, fără niciun motiv real, a primit control A.N.F., a fost denigrată de către Arafat Raed și, cu toate acestea, este singura care a rămas alături de noi.

Iată, pe scurt, o parte din repercusiunile faptului că mi-am permis să îmi cer drepturile și să cer sancționarea celor răspunzători de moartea surorii mele.

Voi continua această luptă, voi duce la bun sfârșit ceea ce am început! Chiar dacă mă vor arăta cu degetul, întrebându-mă ce mai vreau, chiar dacă voi fi singură ca și până acum. Da, am fost acuzată că vreau bani. Nu, nu vreau bani! Am luptat pentru ca să nu se repete. Din păcate, s-a repetat!

Îmi cer iertare Alexandrei și familiei ei pentru că nu am reușit să atrag răspunderea celor ce se fac vinovați de intervenția din Apuseni! Dacă reușeam, astăzi, cu siguranță autoritățile statului ar fi acționat prompt. Îmi cer iertare!

Crimele din Caracal

Două tinere au dispărut, în interval de câteva luni, în Caracal. Ambele au fost răpite și ucise de Gheorghe Dincă.

Alexandra Măceșanu avea 15 ani. Pentru a merge la școală, ea lua un microbuz din Dobrosloveni spre Caracal. Conform unei îngrijitoare care era din aceeași localitate cu tânăra, Alexandra evita să urce în mașinile de ocazie.

Pe 24 iulie, Alexandra a plecat spre Caracal, unde trebuia să se întâlnească cu iubitul ei. Dar nu a mai ajuns niciodată. După ce a fost lovită și violată, fata a reușit să sune la 112. De asemenea, o vecină a sunat și ea la acest număr în cursul nopții de joi, suspectând că bărbatul o are pe fata dispărută care apărea peste tot la știri. În timpul primului apel, Alexandra a închis înainte să i se facă legătura cu dispeceratul poliției. În cel de-al doilea apel, tânăra a furnizat polițiștilor date cu privire la locația unde se afla cu ajutorul unei adrese găsite pe o carte de vizită, menționând că nu era sigură dacă adresa de pe cartea de vizită era cea reală. Cel de-al treilea apel nu a adus informații noi cu privire la locație și a fost întrerupt brusc. Polițiștii au încercat de nouă ori să reapeleze numărul, dar de fiecare dată a intrat mesageria vocală.

Abia la 19 ore după ultimul strigăt de ajutor al adolescentei către autorități, polițiștii au ajuns la casa principalului suspect, Gheorghe Dincă, care ulterior a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra.

Luiza Melencu avea 18 ani. A dispărut pe 14 aprilie, când a plecat din Dioști spre Caracal pentru a scoate bani de la bancomat, bani pe care mama ei i-a trimis din Spania. După ce a scos banii, s-a urcat într-o mașină de ocazie, pentru a se întoarce înapoi acasă. Doar că nu a mai ajuns, iar nimeni nu a mai văzut-o de atunci.

După ce a fost prins, Gheorghe Dincă a recunoscut ambele crime.

Accidentul aviatic din Apuseni

În ianuarie 2014, un avion care transporta cadre medicale de la București la Oradea, s-a prăbușit în Munții Apuseni. Nici atunci, autoritățile nu au reușit să localizeze în timp util telefonul de pe care a sunat unul dintre medicii aflați în aeronavă.

În continuare, condiţiile în care s-a produs accidentul şi modul în care s-au desfăşurat activităţile de căutare organizate de autorităţi ridică multe semne de întrebare.

Oficial, pilotul Adrian Iovan este considerat vinovat pentru prăbuşirea aeronavei. Accidentul a avut loc în 20 ianuarie 2014. Aeronava Britten Norman Islander BN 2A-27, singura de acest tip ce se mai afla în dotarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, s-a prăbuşit pe muntele Petreasa din Munţii Apuseni, la peste 1.400 de metri altitudine, într-o pădure de la limita dintre judeţele Alba şi Cluj.

Pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion şi-au pierdut viaţa în accident. Anunţarea accidentului a fost făcută prin 112 de dr. Zamfir la ora 16:16. La căutare au participat peste 70 de pompieri salvatori, jandarmi montani, poliţişti şi salvamontişti, din judeţele Cluj, Bihor, Mureş şi Alba, precum şi circa 200 de localnici din comuna Horea. Epava avionului şi victimele au fost găsite de trei localnici din comuna Horea – Argentin Todea, Gheorghe Trif şi Gheorghe Giurgiu, după căutări care au durat peste cinci ore şi la care au participat sute de persoane – pompieri, jandarmi montani, poliţişti, salvamontişti, angajaţi ai Parcului Naţional Munţii Apuseni şi localnici. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu nu au putut localiza cu precizie semnalul telefonului de pe care a realizat apelul medicul Zamfir. Cei trei localnici au ajuns la locul prăbuşirii avionului în jurul orei 21.30.

Pilotul Adrian Iovan a fost găsit încarcerat, iar studenta era în stop cardio-respirator, cu hipotermie severă. Autopsiile au arătat faptul că Aura Ion a murit în urma unui şoc hipotermic asociat cu tulburări de dinamică respiratorie cauzată de un traumatism şi compresiune toracică prelungită. În schimb, pilotul avionului care s-a prăbuşit în Apuseni, Adrian Iovan, a suferit un şoc traumatic combinat cu şoc hipotermic, traume şi fracturi la mâini şi coaste.

Sursă foto: Libertatea.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro