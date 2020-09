Ce s-a întâmplat cu un bărbat la 14 ore după ce a fost vaccinat anti-COVID-19

Un voluntar din Marea Britanie, căruia i-a fost administrat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca în colaborare cu Universitatea Oxford a dezvăluit ce i s-a întâmplat la 14 ore după primirea medicamentului.

„M-am trezit la ora 2:00 dimineața și înghețam, dar aveam o temperatură de peste 39 de grade. M-am simțit incredibil de slăbit și nu am putut să mă ridic și să mă mișc, așa că prietena mea a trebuit să-mi cumpere un paracetamol. Temperatura a persistat aproximativ o zi și m-am simțit foarte slăbit și letargic și nu am putut face nimic”, a povestit britanicul care a decis să rămână sub anonimat, potrivit dailymail.co.uk

Se pare că cele mai severe simptome i-au dispărut când s-a trezit în a treia zi după administrarea vaccinului, însă a continuat să resimtă efectele secundare.

Voluntarul a mai spus că trebuia să mai primească o doză a vaccinului luni, 7 septembrie, însă a fost anunțat printr-un email că programarea a fost anulată.

„Pentru că a fost identificată o boală în cazul unui voluntar, care ar putea fi legată de vaccin, amânăm testele până când avem mai multe informații. Îmbolnăvirile apar în timpul studiilor cu un număr mare de oameni (18.000 de voluntari din întreaga lume) și, prin urmare, trebuie să analizăm cu atenție fiecare caz de îmbolnăvire pentru a evalua diagnosticul și pentru a vedea dacă există o explicație evidentă”, se arată în mesajul primit de bărbat pe mail.

Marți, 8 septembrie, compania AstraZeneca a anunțat oprirea testelor de fază finală pentru vaccinul împotriva COVID-19 din același motiv explivat voluntarului prin mail.

Vaccinul produs la Oxford introduce în corp o cantitate mică de virus (care nu poate îmbolnăvi pacientul) ce provoacă o reacție imună a organismului pentru a-l „învața” cum să se lupte cu SARS-CoV-2. Vaccinul trebuie administrat în două doze, astfel încât să nu ajungă în organism o cantitate prea mare de virus, căreia sistemul imunitar să nu îi facă față.

sursa foto – 123rf.com

