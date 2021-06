Fulgy, fiul Clejanilor, mesaj neașteptat pentru Alex Velea după ce s-a întors de la Obregia

Fulgy (23 de ani), fiul cântăreților de muzică de petrecere Viorica și Ioniță de la Clejani, s-a întors acasă de la Spitalul Clinic de Psihiatrie “​Profesor Doctor Alexandru Obregia” din București, după ce fusese internat din cauza unor scandaluri cu autoritățile în care a fost implicat în urmă cu câteva săptămâni.

Pe lângă problemele cu legea, Flugy a atras atenția presei mondene și prin atacul pe care l-a lansat la adresa lui Alex Velea și a Antoniei. Fiul Clejanilor i-a jignit pe aceștia la începutul lunii iunie, spunând că în studioul de înregistrări al lui Velea, unde fusese și el, s-au consumat substanțe interzise. Recent, Fulgy a oferit un interviu în emisiunea Xtra Night Show în care și-a cerut public scuze față de Alex Velea și Antonia pentru declarațiile ofensatoare făcute atunci.

„Am avut afirmații către Alex Velea și mi se susțin în continuare pentru că în seara în care mi s-a luat permisul am venit de la studioul lui unde s-au confirmat substanțe interzise, restul scandalul a pornit din cauza presei pentru că a scos o piesă și presa a zis că pentru mine a fost. Alex Velea a recunoscut că nu pentru mine era. Eu fiind sub influența alcoolului și separat de certurile pe care le mai aveam am vorbit prost și am aruncat în stânga și dreapta cu vorbe, dar de la vorbe la fapte e cale lungă…”, a declarat Fulgy la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Fulgy a ținut să prezinte scuze și față de familia Antoniei, dar și fanilor lui și ai părinților.

„Alex Velea, îmi cer scuze față de tine, față de familia ta, față de familia Antoniei, față de ea și de copiii lui frumoși care nu au nicio vină, dar așa s-a întâmplat, în viață mai ai scăpări, suișuri și coborâșuri. Vreau să-mi cer scuze public tuturor fanilor mei, fanilor părinților mei pentru că ne iubește o țară întreagă”, a adăugat fiul Clejanilor.

Foto – Facebook