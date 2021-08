Alexandru Pădureanu (25 de ani), fiul regretatei cântărețe de muzică lăutărească Cornelia Catanga și a muzicianului Aurel Pădureanu s-a logodit. Iubita sa, Alina, a fost cea care a făcut marele anunțe în mediul online.

Cei doi plănuiau de multă vreme să se căsătorească, iar acum, la șase luni de la moartea mamei sale, Cornelia Catanga, Alex și-a luat inima în dinți și i-a cerut mâna Alinei. Alina s-a născut și trăiește în California, iar după nunta care va avea loc în Romînia, cei doi se vor muta împreună în SUA.

”Alina are o altă profesie, nu e artist, e din America, născută la New York! O să vină luna viitoare în Bucureşti! Şi apoi va urma să ne cununăm şi să ne întoarcem în America! Că acolo este şi visul meu să îmi urmez cariera artistică !!! Am cântat în faimosul club din lume la «Blue Note», invitat de cel mai mare trompetist din lume Arturo Sandoval. Mama şi tata sunt extraordinar de fericiţi. Sunt în ţară de la Crăciun, am petrecut Sărbătorile aici, dar mor de dorul iubitei mele!”, spunea Alex Pădureanu, potrivit click.ro, în 2019.

Alina s-a declarat și ea de nenumărate ori fericită în relația cu băiatul Corneliei Catanga: ”El mă face cea mai fericită persoană din lume şi mă înţelege. Dumnezeu mi-a trimis în viaţa mea când am avut nevoie de el cel mai mult. E un om atât de talentat, cinstit şi iubitor. Ştiu că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile când mi-a trimis pe Alexandru”.

Cornelia Catangă a murit în luna martie, la vârsta de 63 de ani, în urma unui stop cardio-respirator după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19.

„Din păcate, Cornelia Catangă s-a prăpădit. Sunt împietrită, efectiv. Un stop cardio-respirator suprapus cu un COVID-19 a răpus-o, la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte!”, a anunțat atunci Mara Bănică în mediul online.

