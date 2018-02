Soțul ei a infectat-o cu HIV, dar împreună au reușit să aibă 3 copii sănătoși

Janeli Saucedo-Castrejana (28 ani) s-a îndrăgostit de actualul ei soț, Jake Castrejana (33 ani), pe vremea când erau la facultate. Jake i-a mărturisit lui Janeli că este infectat cu HIV, din primul moment în care relația lor a început să devină mai serioasă, dar amândoi au hotărât să-și dea o șansă împreună, ca și cuplu, în ciuda sumbrului diagnostic.

Relația lor era una normală, firească, iar în 2010 au hotărât să se căsătorească. Au avut grijă să folosească prezervativul ca metodă de contracepție, de fiecare dată, însă la doar câteva luni de la nuntă, în urma unui accident, un prezervativ s-a rupt și Janeli a aflat ulterior că fusese infectată cu HIV. Părea un scenariu groaznic, pentru un cuplu tânăr, dar cei doi erau mai îndrăgostiți ca oricând și au hotărât să apeleze la un tratament de ultimă generație.

Acum, 8 ani mai târziu, cei doi au împreună 3 copii sănătoși și vor să spună povestea lor întregii lumi, pentru ca oamenii să realizeze că și persoanele infectate cu HIV pot avea o viață normală.

I-a mărturisit că e infectat cu HIV chiar de Ziua Îndrăgostiților

Când Janeli și Jake au început să iasă la întâlniri, erau un cuplu ca oricare altul. Însă pe măsură ce relația lor evolua, Janeli și-a dat seama că Jake ascunde un secret. Tânărul nu știa cum să-i spună iubitei sale despre această boală, așa că i-a pregătit o cină romantică de Ziua Îndrăgostiților și i-a spus direct “Sunt pe moarte”.

În momentul în care Janeli a aflat diagnosticul iubitului ei, tânăra i-a răspuns prompt – “Faptul că ești infectat cu HIV, nu înseamnă neapărat că ești pe moarte”.

Într-un interviu pentru DailyMail, Janeli a recunoscut recent că abia după ce aceste cuvinte i-au ieșit pe gură și-a dat seama de impactul lor. Tânăra i-a mărturisit apoi fratelui ei întreaga discuție, iar fratele său a sfătuit-o să încheie această relație cât mai repede. Dar era nu putea face asta, era deja îndrăgostită de Jake.

La rândul său, tânărul nu știe momentul exact în care i-a fost transmis virusul. “Oamenii au impresia că virusul HIV se transmite numai dacă ești gay sau iei droguri”, a spus el pentru DailyMail.

De fapt, cel mai probabil, Jake a luat virusul printr-un contact sexual neprotejat, în facultate, când a recunoscut că a avut mai multe aventuri de-o noapte. Însă nu știe exact care dintre partenerele de la acea vreme l-a infectat.

După nunta lor din 2010, când Janeli a aflat că fusese infectată de Jake, aceasta a spus că a simțit cum cade cerul pe ea. Șocul a fost și mai mare câțiva ani mai târziu, când a aflat că e însărcinată cu primul lor copil.

În ciuda diagnosticului, Janeli și Jake sunt acum o familie normală

Azi, cei doi au împreună 3 copii, toți sănătoși. Iar asta se datorează tratamentelor de ultimă generație. Femeile infectate cu HIV, care nu urmează un tratament, au, în medie, cam 25% risc de a transmite virusul copiilor lor. Cele care se tratează riscă mult mai puțin însă. Sub 2%.

Atât Janeli, cât și Jake continuă tratamentul, și îl vor continua pentru toată viața, însă niciunul dintre copiii lor nu a fost infectat – Octavius are 5 ani, Maximus are 4, iar fiica lor, Ezri, are 2 ani.

“Oamenii trăiesc cu impresia că infecția cu virusul HIV e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla în viață. Nu o să spun că eu m-am bucurat când am aflat că soțul meu m-a infectat, dar a venit momentul să realizăm că SIDA și HIV nu mai sunt azi condamnări la moarte”, a spus Janeli pentru DailyMail.

Foto: Facebook/Janeli Saucedo-Castrejana și Jacob Castrejana