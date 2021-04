Soluții pentru un sistem imunitar mai puternic

Un sistem imunitar puternic te apără de multe neplăceri. Virozele sau gripa, de pildă, sunt dușmanii cei mai de temut în această perioadă. Nu te îngrijora! Ai la îndemână câteva rețete care îți întăresc rezistența astfel încât să nu fie nevoie să recurgi la tratamente medicamentoase costisitoare.

Optează cu încredere pentru sucuri naturale din fructe și legume, suplimente cu minerale, produse apicole şi tincturi din plante. Vei fi uimit să vezi cât de bine funcționează.

Nicio dimineață fără… sucuri proaspete

Oferă-ți un start sănătos și bea la micul dejun un pahar cu suc preparat din fructe şi legume proaspete. Pune în stocător doi morcovi potriviți, o portocală mare și zemoasă și, la final, adaugă o linguriță de ghimbir ras. Combinația celor trei ingrediente îți oferă toată energia de care ai nevoie pe parcursul zilei, iar substanțele nutritive din acestea stimulează producția de anticorpi în organism, crescând puterea de apărare.

Apoi, continuă să ai un meniu sănătos pe tot parcursul zilei. Consumă câte o salată proaspătă la prânz sau cină în care să incluzi zarzavaturi de sezon (ceapă, spanac, salată, ștevie, leurdă, năsturel etc.), ardei gras roșu (are de două ori mai multă vitamina C decât lămâia), morcov, țelină, sfeclă roşie, toate rase și adaugă o mână de semințe crude de in, dovleac, chia și floarea-soarelui. Dressingul, spun nutriționiștii, e bine să-l prepari din ulei extravirgin de măsline (sursă bogată de acizi grași omega 3) și zeamă proaspătă de lămâie sau oteț obținut din fermentația cidrului de mere (elimină toxinele din organism și tonifică mușchii).

Stai departe de infecții cu ajutorul mineralelor

Primăvara, schimbările bruşte de temperatură şi umiditatea crescută pot cauza dezechilibre, de aceea, poți fi mai predispus la infecții respiratorii. Preîntâmpină aceste neplăceri și întreabă medicul sau farmacistul despre administrarea suplimentelor alimentare cu zinc (acţionează eficient împotriva virozelor).

Numeroase studii sugerează că sistemul imunitar foloseşte zincul pentru a neutraliza microbii din organism. Ai grijă, însă! În cantităţi prea mari, zincul este toxic. Iată de ce, înainte de administrarea lui, ai nevoie să urmezi, tot la indicația medicului, și un set de analize.

Amorul, un remediu de cuplu

Specialiştii ne asigură că o viaţă sexuală echilibrată ajută și la o stare de sănătate mai bună. Aşadar, o partidă de amor de două-trei ori pe săptămână stimulează regenerarea nivelului de anticorpi, fapt ce te protejează de bacterii şi implicit de infecţiile respiratorii.

Tincturi eficiente

Un remediu accesibil care poate fi luat cu ușurință este tinctura de Echinacea și cea de propolis. Acestea două cresc rezistența prin producția de globule albe (celule care apără organismul împotriva bacteriilor) şi interferon, substanţă care împiedică dezvoltarea virusurilor. Medicii naturopați indică administrarea acestor două tincturi timp de minimum trei săptămâni. Dacă ești alergi la produsele apicole, atunci evita să iei propolis.

Pentru copii (6-13 ani) sunt indicate capsulele cu pulbere de Echinacea, câte 400 mg/zi, timp de o lună, întrucât tinctura conţine alcool. Și aici, înainte de administrare, discută înainte cu medicul pediatru. Diabeticii, persoanele cu boli autoimune (lupus, poliartrită reumatoidă), afecţiuni ale ficatului sau leucemie trebuie să evite administrarea acestui remediu natural.

