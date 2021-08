Ce spune Raed Arafat despre un posibil lockdown: „Asta cred că va fi din nou abordarea noastră”

Varianta delta de coronavirus a adus valul patru al pandemiei de COVID-19 și în România. În aceste condiții, unii oameni se tem de posibilitatea unui alt lockdown.

Șeful Departamentului de Urgență (DSU), Raed Arafat, a oferit mai multe detalii în acest sens în cadrul unei conferințe comune cu ministrul sănătății, Ioana Mihăilă. El a explicat că „nu se preconizează” instituirea unei carantine totale la nivel național în valul patru, ci că autoritățile vor impune restricții la nivel local, în funcție de rata incidenței cazurilor dintr-o anumită zonă.

„Lockdown cum a fost înainte nu se preconizează pentru că avem alte mijloace și alte posibilități”, a explicat Raed Arafat. „Noi oricum nu am fost într-un lockdown total ca să spunem că am închis țara cum s-a întâmplat în alte țări. Noi am avut o situație mai serioasă la începutul pandemiei, în primele două luni, dar după asta am mers pe incidențe, pe măsuri locale sau zonale, nu pe măsuri generale sau naționale, cu mici excepții. Asta cred că va fi din nou abordarea noastră mai departe”.

Totodată, Arafat a spus că autoritățile vor lua în considerare și persoanele imunizate, întrucât acestea nu vor fi supuse la aceleași restricții ca persoanele nevaccinate. Potrivit acestuia, se va face „identificarea persoanelor vaccinate care pot intra într-o zonă fără un risc major, ca să nu închidem anumite activități”, după cum arată Libertatea.

Secretarul de stat a mai precizat că dacă înainte restricțiile erau pentru toți, acum „poate vor fi permisii pentru unii ca să nu ajungem din nou la restricții pentru toți. Este un pic altfel situația”. Tot el a spus că restricțiile de circulație în valul patru sunt excluse.

Între timp, situația epidemiologică din România este mai rea în fiecare zi. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 782 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar numărul pacienților internați la terapie intensivă a ajuns marți la 205 – în creștere față de ziua de dinainte. De asemenea, 14 persoane infectate cu COVID-19 au murit, conform datelor date de Grupul de Comunicare Strategică.

De la începutul campaniei de vaccinare, în țara noastră au fost imunizate anti-COVID-19 5.187.862 de persoane cu prima doză, iar 5.064.546 cu schema completă.

Foto – 123rf.com