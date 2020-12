Crăciunul în pandemie: un cadou și o vorbă bună

Tehnologia poate ne va ajuta un strop – parcă văd cum mâncăm cozonaci și desfacem cadouri trimise prin curier, pe zoom, în ciuda zoom-fatigue-ului care ne-a copleșit pe toți! Și totuși, chiar de va fi greu să fim împreună, poate construim un spirit de împreună. Sau cel puțin un simulacru. Internetul abundă de idei.

Sunt prezentate minuțios idei de petreceri online, ghiduri de conversație pentru a favoriza empatia, idei de teme și costume ș.a.m.d. Totuși ideile astea online, oricât de bine le-ai aduce la viață, ele nu au decât prea puțină viață în ele. Și, de viața simplă, cu ai noștri în ea, cu emoție, căldură, îmbrățișări, de împreună – de asta îmi va fi cel mai dor de Crăciun.

Cadouri de Crăciun în pandemia de COVID-19

Și totuși cadouri vă propun să ne facem. Încep eu aici. Drept cadou de final de an nebun, aș vrea să vă ofer o listă cu descoperiri care mi-au făcut viața mai simplă, mai frumoasă sau mai interesantă pe internet anul acesta, locuri de unde am învățat sau de unde m-am inspirat, aplicații sau podcasturi, conturi de Instagram sau de YouTube.

CANVA – aplicația pe care am folosit-o cel mai mult pentru că m-a ajutat pentru rea­lizarea de conținut pe social media. Dacă vreți să aveți story-uri frumoase, gata formatate, coveruri video de Facebook sau orice materiale creative de social media, download și folosiți. O să-mi mulțumiți.

GOODREADS – am folosit aplicația pentru a-mi ține evidența lecturilor, a descoperi titluri noi sau recomandări de la prieteni. Acolo găsiți pe profilul meu lista de cărți citite anul acesta – mai multe decât în alți ani.

TIFF UNLIMITED – am folosit abonamentul pentru filme românești și nu numai, cred că va fi o descoperire frumoasă și un bun ajutor pentru întrebarea „La ce film ne uităm azi?”.

HEADSPACE – aplicația care m-a ajutat să fac din meditație aproape un obicei. Mai am drum lung, dar sunt pe drum măcar și asta e tot ce contează acum.

LIL ZIQI – căutați canalul ei de YouTube, ușor kitsch în frumusețea lui, dar tare liniștitor. O chinezoaică trăiește estetizat la țară la ea și transformă experiența de săpat, plivit, cules, gătit, mâncat într-o serie de episoade eye-candy și dătătoare de liniște.

Ce mai găsiți pe YouTube

Tot pe YouTube, din cu totul alte registre, dați un ochi pe canalul lui SILVIU GHERMAN (atât de mereu surprinzător), SILVIU FAIĂR (printre amuzament, multe chestii serioase, spuse cu vorba bună).

Emisiunea WINDOW SHOPPING de pe PORC TV (un fel de Late Night doar că este și cu discuții despre haine, adidași și uneori subiecte inteligente. Bogdan Dracea face o treabă excelentă ca moderator), seria igdlcc (Informații gratis despre lucruri care costă) a lui George Buhnici (episodul cu Dumitru Borțun – dacă îmi cereți și o recomandare cu care să începeți), DANCE QUEEN’s HOUSE, seria pe YouTube by so fresh INNA.

Conturi de Instagram

La conturi de Instagram, de la prieteni am primit și am urmărit și dau mai departe spre voi:

@WITTYIDIOT – despre gânduri random care ne trec prin cap;

@MIS.MAG – cu inspirație și multă creativitate;

@DUDEWITHSIGN – If you don’t stand for something, you’ll fall for anything – frumos bio, nu?;

contul @NASA, pentru că spațiul este cel mai bun remediu când totul pare mic;

@OM.NEON, pentru că neon e întotdeauna mai bine și pentru că artistul ar putea fi un electrician;

@covrigue, ugly crier covrig;

@CoralCityCamera, o cameră 24/7 într-un recif.

Sper să vă aducă bucurie sau inspirație cele de mai sus. Am promis după cadou și-o vorbă bună. De Crăciun o să agăț VORBE bune-n POM: viață, răbdare, sănătate, curaj, noroc, dor. Pomul de Crăciun va fi încărcat de toate dorințele mele de bine. Vi le transmit tuturor, cu inima deschisă. Aveți grijă cu voi.

