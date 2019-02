Meghan Markle a refuzat să deschidă cadourile pentru bebeluș în fața prietenilor

Ducesa de Sussex a petrecut cinci zile la New York, departe de soțul ei, pentru a se reuni cu bunele sale prietene înainte de a naște primul său copil.

În timpul vizitei în Statele Unite ale Americii, Meghan a avut parte și de un baby shower luxos, unde a fost răsfățată de prieteni.

Serena Williams, Amal Clooney și Abigail Spencer s-au numărat printre starurile care au participat la petrecere, toate aducând cadouri pentru viitorul bebeluș regal, relatează Mirror.co.uk

Unul dintre prietenii ducesei, care a participat la petrecere, a dezvăluit că Meghan nu a dorit să desfacă niciun cadou dintr-un motiv înduioșător.

În cadrul unui interviu pentru CBS, Gayle King a fost întrebată ce i-a cumpărat soției prințului Harry.

„Dacă vă spun va trebui să vă ucid pentru că ea nu a deschis niciun cadou deoarece vrea să facă asta atunci când se va reuni cu Harry. Așadar nu știu ce cadouri a primit”, a afirmat King.

„I-am luat ceva drăguț. Este o persoană care ține la viața privată și cred că ea este cea care trebuie să decidă ce vrea să spună despre acest lucru”, a completat ea.

Însă Gayle a dezvăluit că grupul a petrecut după-amiaza făcând aranjamente florale pe care mai apoi le-au donat unei organizații de caritate.

„Sper că nu se va supăra că vă împărtășesc asta, pentru că nu am mai văzut așa ceva la un baby shower. Au făcut decorații florale, au făcut aranjamente florale, au adus pe cineva care le-a explicat cum să aranjeze florile. Toate am făcut vaze individuale și apoi Meghan a luat legătura cu o organizație de care nu am mai auzit, Repeat Roses, și toate florile au fost donate mai multor organizații”, a mai spus Gayle King.

„Cred că este un lucru drăguț, arată ce fel de persoană este, este foarte drăguță, generoasă și foarte foarte dulce”, a încheiat jurnalista.

Meghan Markle urmează să aducă pe lume primul ei copil cu prințul Harry în luna aprilie.

Sursă foto: Northfoto