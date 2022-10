Măști de față – cum să le alegi în funcție de tipul de ten

Măști de față se pot aplica indiferent de tipul de ten pe care îl ai și poți obține rezultate chiar foarte bune. Este important însă ca atunci când cumperi o mască de față să știi care este potrivită pentru tine și care sunt nevoile tenului tău. Iată cum să alegi măștile de față și care sunt cele mai apreciate:

Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Unica.ro. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Cum alegi masca de față

Oferta de măști de față de pe piață este una cu adevărat variată. Există măști de față tip șervețel, care sunt îmbibate cu ingrediente active și ele sunt concepute în funcție de tipul de ten, dar și de nevoile acestuia.

Pentru tenul gras și pentru eliminarea excesului de sebum sunt recomandate măștile de argilă. Argila este bogată în minerale și are efect vindecător. În anumite combinații, măștile cu argilă pot fi benefice și persoanelor cu tenul mai uscat.

Deoarece ajută și la eliminarea excesului de ulei, cărbunele este o altă opțiune excelentă pentru pielea grasă.

Măștile cremoase au o mare varietate de beneficii în funcție de ingredientele active. Acidul hialuronic este foarte bun dacă vrei să te hidratezi, sau poți alege acizii alfa hidroxi și beta hidroxi pentru exfoliere.

Dacă ai pielea foarte sensibilă, fii precaută când vine vorba de măști peel-off, care îndepărtează un strat de piele moartă. Aceste măști sunt sărace în substanțe active, rolul lor este adesea de a îndepărta straturile moarte de epidermă și impuritățile.

Măști de față pentru coșuri

Coșurile și acneea reprezintă o problemă nu doar la pubertate. Un ten curat și bine îngrijit, cu măștile potrivite, poate fi un prim pas în combaterea coșurilor nedorite.

Masca exfoliantă Mixa anti-imperfecțiuni este concepută să curețe pielea în profunzime și să reducă punctele negre și coșurile. De asemenea, hidratează și catifelează, evitând excesul de sebum.

Masca pentru fața LifeSkin Natural are efect anti-acneic, reduce petele și ajută chiar și în ameliorarea rozaceei. În plus, este hidratantă și are efect anti-rid.

Măști de față cu Aloe Vera

Aloe Vera are numeroase beneficii pentru piele, motiv pentru care măștile ce au acest ingredient sunt foarte apreciate.

Mască șervețel Hyaluronic Aloe cu extract de Aloe Vera oferă hidratare și revitalizare tenului. Formula este îmbogățită cu aloe vera organica și acid hialuronic pentru o hidratare intensă. Aceasta mască de față este potrivită tuturor tipurilor de ten, inclusiv celui sensibil.

Măștile de față tip plasture pentru zonele cu multe puncte negre sunt foarte apreciate. Un astfel de plasture cu Arbore de Ceai și Aloe Vera poate fi eficient în curățerea în profunzime, reducând astfel punctele negre nedorite.



Măști de față cu vitamina E și C

Vitamina E are, de asemenea, numeroase beneficii pentru piele. În combinație cu alte vitamine și minerale poate contribui la un ten hidratat și luminos.

Masca organică cu vitamina C și E este destinată tenurilor cu acnee și pete. Conșținutul de vitamine și minerale ajută în plus la hidratarea pielii, iar vitamina C stimulează producția de colagen.

Masca-gel pentru față Shiseido Waso Yuzu-C acționează pe parcursul nopții, astfel încât să vă puteți trezi dimineața cu un ten revigorat și odihnit. Efectele acestei măști se datorează extractului din fructul Yuzu și vitaminei C, concentrate în microcapsule.

O altă mască hidratantă cu vitamina E și acid hialuronic este Revolution Skincare Hyaluronic Acid. Acidul hialuronic este cunoscut pentru proprietățile sale hidratante și regeneratoare, iar în combinație cu uleiul de migdale dulci și cu vitamina E, catifelează și netezesc perfect tenul.

Mască de față Revolution Skincare Hyaluronic Acid

Măști de față cu ulei de măsline

Uleiul de măsline crește elasticitatea pileii și previne apariția ridurilor. Luteina conținută de uleiul de măsline, care este un antioxidant puternic, distruge radicalii liberi, protejează celulele pielii de îmbătrânirea prematură

O mască de față cu ulei de măsline foarte apreciată este Perfect Skin Bio Olive Oil, care are un preț foarte accesibil. Masca hidratează și hrănește, iar pielea devine mai catifelată la atingere.

Masca de față Apidermaliv cu ulei de măsline, lăptișor de matcă, unt de shea și miere poate fi un aliat puternic în lupta împotriva ridurilor. Are ingrediente de origine naturală ce redau strălucirea pielii feței lăsând-o hidratată și catifelată după aplicare.

Descoperă mai multe despre minunatul ulei de măsline.

Măști de față antirid

Masca șervețel Nivea Cellular Expert Lift este o inovație menită să-i ofere tenului tău un aspect mai sănătos și mai catifelat. Aceasta este o mască de față anti-rid care hidratează și netezește tenul. Promisiunile acestei măști sunt că arată rezultate vizibile la câteva ore după folosire.

Dacă îți place vinul, dar îți faci griji pentru efectele pe care acesta le poate avea asupra tenului, ei bine, iată soluția! Masca pentru față Holika Holika Wine Therapy cu extract de vin roșu oferă protecție antirid și revitalizează celulele aflate în proces de îmbătrânire, ajutând pielea să arate vizibil mai odihnită și mai luminoasă.

Masca pentru față Holika Holika Wine Therapy

Indiferent de ce tip de măști de față alegi, citește întotdeauna ingredientele și verifică dacă acestea sunt potrivite pentru tipul de ten pe care îl ai. Un ten sănătos este cu siguranță un ten frumos.