EXCLUSIV! Cum îi pregătesc Jojo și Paul Ipate pe copiii lor de noul an școlar

Jojo are doi copii superbi: Zora, făcută cu soțul ei, Paul Ipate, și încă un băiat dintr-o căsnicie anterioară. Cu noul an școlar care se apropie, se anunță noi provocări.

Pentru numărul de septembrie al revistei Unica, am discutat cu Jojo. În condițiile în care noul an școlar bate la ușă, am vrut să aflăm cum se pregătește Jojo, din perspectiva de părinte, de provocările care urmează.

Ea a povestit că perioada de carantină le-a prins bine ei și celor dragi. Zora se pregătește să se întoarcă însă la grădiniță, iar Achim la școală.

„Cumva familia noastră a devenit şi mai armonioasă, dar cândva va trebui fiecare dintre noi să ne întoarcem: unii la şcoală, unii la muncă, unii la grădiniţă şi atunci să vedem cum va fi situaţia”, a zis ea. „Zori, cel puţin, e în al nouălea cer de când stă acasă cu noi şi parcă a devenit şi mai ataşată de mine”.

Întregul interviu cu Jojo poate fi citit în numărul de septembrie al revistei Unica. Revista se poate găsi la punctele de difuzare a presei, poate fi comandată online sau poate fi accesată gratuit electronic.

Foto – Instagram

