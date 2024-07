Cele mai frumoase filme despre Iisus pe care le poți vedea de Paște

În preajma Sărbătorilor de Paști poți urmări alături de familie câteva dintre cele mai dramatice și emoționante filme despre Iisus. De la faimoasa realizare a lui Franco Zeffirelli, cu actorul Robert Powell în rolul principal, până la muzica revoluționară din musicalul Jesus Christ Superstar.

Ți-am pregătit o listă cu 13 filme despre Iisus, despre viața lui dramatică, despre sacrificiul suprem și semnificația învățăturilor Sale. Descoperă cele mai bune realizări cinematografice despre misiunea lui Iisus pe pământ, în ordinea cronologică!

The Robe / Roba (regizor Henry Koster, 1953)

Filmul spune povestea comandantului roman însărcinat să se ocupe de crucificarea lui Iisus. Este un film inspirat din nuvela istorică cu același titlu, scrisă de Lloyd Douglas și apărută în anul 1942. În poveste, comandantul roman pe nume Marcellus intră în posesia robei pe care Iisus a purtat-o când a fost schingiuit pe cruce. El încearcă să poarte roba, dar simte imediat o durere crâncenă. De câte ori atinge roba lui Iisus, militarul simte dureri tot mai puternice și o căință aprigă, care îl determină în cele din urmă să se apropie de comunitatea creștinilor din Ierusalim.

Chiar dacă nu este unul dintre cele mai apreciate filme despre Iisus de către public sau critici, el rămâne în istoria cinematografiei drept primul film care tratează subiectul crucificării lui Iisus Hristos. Cartea a fost una dintre cele mai bine vândute titluri ale anilor 1940 și a apărut în lista New York Times Best Seller în luna octombrie 1942, iar patru luni mai târziu a reușit să ajungă pe primul loc, acolo unde a rămas vreme de aproape un an de zile.

King of Kings / Împăratul împăraților (regizor Nicholas Ray, 1961)

Pelicula urmărește povestea lui Iisus Hristos, de la nașterea sa în Bethleem până la crucificare și Înviere. Filmul urmărește cele mai importante evenimente din Noul Testament: botezul lui Iisus de către Ioan Botezătorul, vindecarea orbului, înmulțirea peștilor și a pâinilor etc.

Filmul începe cu invazia romană în anul 65 Î.H. și încoronarea lui Irod Antipas, după ce acesta își ucide tatăl. Revolta condusă de Barabas și decapitarea lui Ioan ca preț plătit de Irod pentru dansul Salomeei apar, de asemenea, în film. Actorul care îl interpretează pe Iisus este Jeffrey Hunter, care avea 34 de ani în timpul filmărilor.

Evanghelia după Matei / Il vangelo secondo Matteo (regizor Pier Paolo Pasolini, 1964)

Puțini cinefili mai tineri au urmărit această peliculă din anul 1964, dar ea este recomandată de critica de specialitate. Deşi ”Iisus din Nazareth” al lui Franco Zeffirelli este cel mai popular și cunoscut film cu tematică biblică, ”Evanghelia după Matei” al lui Pasolini este considerat cel mai bun film despre Iisus, în viziunea criticii de specialitate. Este o docu-dramă realizată în alb-negru, un film care se adresează în primul rând emoțiilor și sufletului.

Viața lui Iisus / The Greatest Story Ever Told (regizor George Stevens, 1965)

La numai un an după filmul lui Pasolini, unul dintre cei mai buni regizori de la Hollywood reia subiectul și produce o nouă peliculă despre viața dramatică a lui Iisus. La acest film, și-a adus aportul și regizorul româno-american Jean Negulesco. Actorul principal a fost Max von Sydow care reușește să fie măreţ în suferinţă şi în moarte. Criticii nu au apreciat în mod deosebit filmul lui Stevens, dar el rămâne în topul celor mai bune filme despre Iisus.

Jesus Christ Superstar (regizor Norman Jewison, 1973)

Muzicalul dedicat răstignirii lui Iisus este surprinzător pentru credincioși, dar vine cu o serie de melodii care au făcut istorie și au revoluționat prin linia muzicală și prin versurile lor modul de a interpreta rolul lui Iisus.

Celebrul muzical pune accentul pe ultima săptămână din viața lui Iisus, care este interpretat de Ted Neeley. În rolul lui Iuda Iscarioteanul a fost distribuit Carl Anderson. Muzica şi dansul, decorurile, costumele și recuzita foarte moderne din acea vreme scot în evidență caracterul atemporal şi universal al Mesianismului. Cântecul lui Irod este deosebit de apreciat, deoarece accentuează limitele de gândire şi simţire, infantilismul cronic şi aroganţa neghioabă a tuturor denigratorilor lui Iisus.

The Messiah / Mesia (regizor Roberto Rossellini, 1975)

Filmul debutează cu o scurtă istorie a evreilor, bine conturată și destul de apropiată de informațiile istorice reale. Ulterior, el prezintă viața lui Iisus printre oameni, fără să pună accentul pe miracolele descrise în Biblie, ci numai pe bunătatea, generozitatea și influența benefică pe care el a avut-o asupra celor din jur. Rolul lui Iisus a fost interpretat de Pier Maria Rossi, un predicator din clasa muncitoare, fără pretenţii, fără exagerări, dar mereu cu un sfat înțelept pentru oamenii care îl ascultau.

Jesus of Nazareth / Iisus din Nazaret (regizor Franco Zeffirelli, 1977)

Actorul Robert Powell, cu ochii și chipul lui eteric, parcă desprins dintr-un univers sacru, a contribuit masiv la popularizarea acestui film. Iar regia lui Zeffirelli este considerată o capodoperă a filmelor de gen. Actorii din rolurile secundare au fost Anne Bancroft, IanMcShane, James Mason şi Laurence Olivier.

Povestea dramatică și ampla evocare a vieţii şi suferinţelor lui Iisus Hristos, de la naştere până la răstignire, este dinamizată de muzica lui Maurice Jarre.

Întrebat dacă i-a plăcut să-l interpreteze pe Iisus, Powell a spus că „a fost lucrul cel mai dificil pe care l-a realizat vreodată”. „A fost pur şi simplu extenuant. Am pierdut aproximativ zece kilograme în timpul filmărilor. A fost singurul rol în care apăream în fiecare scenă şi pentru care trebuia să învăţ şapte pagini de scenariu pe zi. A fost singurul rol în care nu am putut folosi nici măcar o fărâmă din propria personalitate. De exemplu, dacă soseam într-o dimineaţă pe platouri enervat sau prea obosit, un alt rol mi-ar fi dat ocazia să folosesc aceste emoţii. Dar în rolul lui Iisus nu puteam”.

Jesus / Iisus (regizor Peter Sykes, 1979)

Filmul are drept sursă de inspirație Evanghelia lui Luca din Noul Testament și este filmat în Israel. În rolurile principale joacă actori ca Brian Deacon, Rivka Neuman și Alexander Scourby. Cele aproape două ore de film au fost realizate cu un buget estimat la peste 6 milioane de dolari.

The Last Temptation of Christ (regia Martin Scorsese, 1988)

Scorsese reușește să vină cu o viziune nouă asupra Noului Testament, urmărind povestea ultimei perioade din viața lui Iisus, din perspectiva personajului uman, nu a celui divin. Din punct de vedere cronologic, filmul respectă toate etapele biblice ale ultimei săptămâni din viața lui Iisus, dar adaugă o altă latură poveștii, un exercițiu filosofic în care se pune întrebarea… cum ar fi evoluat lucrurile dacă Iisus ar fi cedat ispitei de a se lepăda de credința și misiunea sa și de a descoperi iubirea simplă, alături de Maria Magdalena.

Mary, Mother of Jesus/ Maria, maica lui Iisus (regizor Kevin Connor, 1999)

Este povestea vieții Fecioarei Maria, de la întâlnirea ei cu Iosif și până la răstignirea lui Iisus. După ce îl aduce pe lume pe Iisus, Maria trebuie să-L apere de soldații regelui Irod, care primiseră poruncă să omoare toți pruncii de sex bărbătesc din Iudeea. Maria își vede fiul cum crește și ajunge la maturitate, cum este învinuit de blasfemie când susține că este Mesia. În cele din urmă, Maria suferă la Răstignirea Lui, pentru a trăi apoi bucuria Învierii. Rolul Mariei este jucat de actrița suedeză Pernilla August, iar rolul lui Iisus matur este jucat de Christian Bale.

Close to Jesus: Maria Magdalene / Maria Magdalena (regizor Raffaele Mertes, 2000)

Filmul arată că Maria Magdalena este alungată de soțul ei deoarece nu putea avea copii și devine amanta lui Silvano, un ofițer roman, căpătând astfel statutul de femeie ușoară. Silvano o pune pe Maria Magdalena să-l spioneze pe Ioan Botezătorul. În felul acesta, ea devine o persoană de încredere a Irodiadei, noua soție a lui Irod.

Maria Magdalena se apropie de Ioan Botezătorul și începe să învețe din pildele și sfaturile lui. Ea simte adevărul din profețiile lui Ioan Botezătorul, dar nu poate împiedica moartea acestuia. Mai târziu, când Maria Magdalena îl întâlnește pe Iisus, își dă seama că el este Mesia din prorocirile lui Ioan Botezătorul. În casa lui Pharisee, ea îi spală picioarele lui Iisus și le șterge cu părul ei, dând astfel motiv discipolilor lui Iisus să protesteze împotriva păcătoasei. Dar Iisus poate vedea în sufletul Mariei Magdalena și o iartă de toate păcatele. De acum încolo locul ei va fi alături de El. Într-un singur bărbat a găsit iubirea și iertarea pe care alții i-au refuzat-o.

Patimile lui Hristos / The Passion of Christ (regizor Mel Gibson, 2004)

Patimile lui Hristos, al lui Mel Gibson, prezintă ultimele ore din viața lui Iisus, mai exact perioada dintre episodul care are loc în Grădina Ghetsimani și răstignirea pe cruce. De-a dreptul tulburător este episodul flagelării, extins la 12 minute, secvența fiind deosebit de crudă – bucăți de carne se împrăștie pe dale sub loviturile bicelor cu cuie. Prelungirea exagerată a momentului a dus la acuzarea lui Mel Gibson de sadism de către critica de specialitate.

Filmul în care joacă și actrița Maia Morgenstern în rolul Fecioarei Mariei este unul dintre cele mai cunoscute filme despre Iisus din ultima perioadă.

The Gospel of John / Evanghelia după Ioan (regizor Philip Saville, 2014)

Filmul tratează subiectul vieții lui Iisus Hristos așa cum este descrisă în Evanghelia după Ioan. Filmul prezintă exact evenimentele descrise fără să fie adăugate alte părți de poveste din alte evanghelii. Producția este regizată de Philip Saville și scrisă de John Goldsmith. În rolurile principale joacă actori ca Henry Ian Cusick, Daniel Kash și Christopher Plummer.

foto: Profimedia Images

Urmărește-ne pe Google News