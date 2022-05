„Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: O lume a nebuniei pe care nu poți să o ratezi

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” este cel mai recent film din Universul Marvel, și este de neratat atât pentru fanii MCU, cât și pentru cine vrea să pornească într-o călătorie psihologică intensă.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” readuce în prim plan atât personaje Marvel îndrăgite, cât și unele noi, fascinante. Este genul de film de care o să te bucuri extrem de mult dacă vei merge în gașcă, cu prietenii. Este un trip în sine, atât din punct de vedere psihologic, cât și vizual, care are darul de a te ține în priză de la început până la sfârșit. Vizualurile sunt o încântare, purtând spectatorii într-o lume în care limitele nu există. Ele amintesc puternic de primul film cu Doctor Strange, în mod specific de acele momente când granițele dintre realitate și imaginație nu există.

Regizorul Sam Raimi și-a lăsat amprenta asupra acestui film, în stilul caracteristic. Într-un interviu cu Rolling Stone, el a spus: „Marvel mi-a oferit libertate creativă totală. Totuși, filmul a trebuit să urmeze foarte multe elemente din universul Marvel, așa că deși am avut libertate toatală, filmele anterioare și direcția în care Marvel vrea să meargă în viitor au pavat drumul într-un mod foarte clar. Am avut libertate în acei parametri, eu trebuind să spun o poveste a unor personaje într-un mod care să aibă legătură cu acele elemente”.

În film joacă Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer) și Xochiti Gomez (America Chavez). Actorii și actrițel au o chimie formidabilă unii cu ceilalți, indiferent de relațiile dintre ei: iubire, prietenie, sau chiar dușmănie.

Ce se întâmplă în „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” aduce în prim plan nu doar farmecul SF, ci și o suită de elemente horror, care cântă un omagiu mai mult sau mai puțin intenționat unor filme clasice ale acestui gen, de tipul „The Ring”. Acest touch de groază este o surpriză pe cât de neașteptată, pe atât de bine-venită într-un asemenea film, făcând casă neașteptat de bună cu umorul specific peliculelor MCU. În plus, apare laitmotivul iubirii dintre părinți și copii, care este explorat într-un mod pe cât de înduioșător, pe atât de înfiorător.

Dincolo de acest lucru, o temă recurentă în acest film este conceptul de multivers. Ideea că există în mod simultan mai multe universuri, fiecare dintre ele având diferite versiuni ale acelorași oameni, a fost prima dată prezentată în „Spider-Man: No Way Home”. Ea este pe deplin explorată în „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, justificând titlul. Printre ipotezele de bază ale multiversului este aceea că visele sunt de fapt fragmente din realități paralele (după acest film, cu siguranță vei percepe altfel visele și coșmarurile pe care le ai).

Filmul începe imediat după ce o vrajă interzisă făcută de Doctor Strange a deschis ușa către multivers. În multivers există diferite versiuni ale lui, dar și pericole mult mai mari, a căror amenințare asupra umanității este mai mare decât ar putea estima oricine.

Doctor Strange leagă o prietenie neașteptată cu America Chavez, o puștoaică ce are o putere rară, aceea de a călători prin multivers. America este bântuită de demoni și creaturi malefice, iar ea susține că acest lucru este o consecință a puterii pe care o are. În încercarea de a înțelege mai bine cum poate America să trăiască în siguranță, Doctor Strange are o întrevedere cu Wanda Maximoff, o vrăjitoare puternică, alături de care a luptat pentru a-l învinge pe Thanos în ultimele două filme „Avengers”. Ceea ce nici Doctor Strange, nici America nu au prevăzut a fost faptul că însăși Wanda ar putea fi dușmanul lor.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” poate fi văzut în cinematografele Cinema City din toată țara, începând cu data de 6 mai.

Foto – Marvel