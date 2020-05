„bad guy” al lui Billie Eilish, cel mai bine vândut single din 2019

Potrivit datelor, hit-ul lui Billie Eilish a fost cumpărat, descărcat și difuzat cel mai mult în ultimul an.

Locul al doilea din clasament este ocupat de „Old Town Road” al rapperului Lil Nas X.

Podiumul este completat de piesa „Senorita” a lui Shawn Mendes și Camila Cabello.

Pe locurile patru și cinci s-au clasat „Sunflower” a lui Post Malone și „7 rings” a Arianei Grande.

În ceea ce privește albumurile, „5×20 – All The Best!”, o compilaţie cu cele mai reuşite melodii ale grupului japonez Arashi, s-a vândut în 3,3 milioane de exemplare în întreaga lume, depăşind performanţele obţinute de Taylor Swift cu albumul „Lover”, vândut în 3,2 milioane de exemplare pe plan internaţional.

„Map Of The Soul – Persona”, al grupului BTS, „A Star Is Born”, al artistei Lady Gaga, şi discul de debut al lui Billie Eilish, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, s-au clasat în această ordine pe primele cinci poziţii ale clasamentului celor mai bine vândute albume din 2019.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro