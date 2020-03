Un tânăr a mers 40 km călare pentru a-și vedea soția. Avea declarație pe proprie răspundere, dar tot a fost sancționat

Miercuri, bărbatul a fost oprit pe o stradă din Iași de un echipaj de poliție. Acesta le-a explicat că merge la maternitate să își vadă soția și copilul nou-născut.

Tânărul a mers călare 40 de kilometri din satul Răducăneni deoarece nu a găsit un alt mijloc de transport cu care să ajungă la Iași, la familia lui, din cauza restricțiilor din perioada de urgență, notează Știrile ProTV.

Avea la el declarația pe proprie răspundere, purta mască, dar tot a fost sancționat, cu un avertisment. Motivul? NU avea voie călare în mijlocul orașului.

„Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a declarat bărbatul pentru BZI.

Sursă foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro