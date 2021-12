Superstiții de Revelion 2022. Cum atragi norocul în anul care vine!

Cele mai populare superstiții de Revelion 2022 sunt menite să atragă norocul în anul care vine, să ne aducă dragoste, să ne aducă sănătate și să ne ferească de necazuri. Noi, românii, am moștenit mult superstiții ciudate de Revelion, dar am adunat câteva și de la alte popoare.

Noaptea de Revelion trebuie să fie cât mai veselă și strălucitoare, plină de lumină și de surprize. Dar nu trebuie să uităm de cele mai haioase superstiții de Revelion 2022. Au și ele farmecul lor și sigur funcționează… doar să ai încredere!

Se spune că magia nopții dintre ani poate împlini dorințele atunci când crezi cu tot sufletul în ele. Dar mai contează și talismanele sau hainele pe care le purtăm sau mâncărurile pe care le punem pe masa de petrecere.

Iată ce superstiții de Revelion frumoase și norocoase, adunate de prin toată lumea, îți asigură un an mai bun și mai prosper.

Culori care atrag norocul la An Nou

În multe țări, culorile roșu și auriu atrag norocul și banii în noaptea de Revelion. Întotdeauna trebuie să purtăm ceva roșu de Revelion, iar lenjeria intimă roșie se spune că atrage mai multă dragoste în anul care vine.

Conform regulilor feng shui, este bine să mai adaugăm maro sau verde, culori care simbolizează și ele prosperitatea, sănătatea și bogăția.

În alte părți ale lumii, spre exemplu în Brazilia, este bine să te îmbraci în alb la început de an nou, pentru ca toate speranțele tale să se împlinească. Orice culori ai alege, nu uita să adaugi ceva nou la ținuta ta. Hainele nou-nouțe te primenesc, cum spun bătrânii, alungă relele din anul vechi și ajută noul an să intre pe ușă cu toate darurile lui bune.

Talismane norocoase și obiecte magice

Ceapă sau usturoi

La români, se știe din bătrâni că este bine să ții un cățel de usturoi ascuns în buzunar să alungi toate relele din anul care începe. Grecii preferă să agațe o funie de ceapă uscată la intrarea casei pentru a ține departe spiritele și necazurile.

Bani

Tot în noaptea de Revelion este bine să ai asupra ta un ban sau un mic talisman norocos, care va atrage câștigurile, spune una dintre cele mai cunoscute superstiții de Revelion 2022. Să nu te prindă noul an cu portofelul gol sau cu datorii neplătite, că nu mai scapi de sărăcie.

Bijuterii din aur

Și bijuteriile poartă un rol important în noaptea dintre ani. Încearcă să porți o bijuterie specială din aur sau din argint, ca să atragă prosperitatea.

În unele țări, oamenii pun un inel de aur, verigheta sau un ban în cupa de șampanie pe care o beau la miezul nopții. Astfel, vor atrage bogăția, dar și dragostea în viața lor. Este un obicei frumos, pe care este bine să îl împrumuți și tu, dar ai grijă să speli totuși obiectele pe care le pui în paharul cu șampanie.

Ce mai fac românii de Revelion să alunge ghinionul

Aprind luminile în toată casa

Lumina aduce speranță, bucurie și prosperitate și alungă întunericul cu toate relele din anul care se duce. Românii știu din vechime că toată casa trebuie luminată de Revelion. Se țin aprinse instalațiile din brad și focul din sobă sau lampadarele moderne din toate camerele.

Deschid ferestrele

La miezul nopții de Revelion este bine să deschizi larg o fereastră, să urmărești stelele sau artificiile de pe cer. Așa cum lumina alungă relele și ghinionul, aerul proaspăt aduce un an mai bun în casă.

Pocnesc din bici

Pe la țară, în noaptea dintre ani se pocnea vârtos din bici să fugă toate necazurile. Pe la oraș, se aruncă pocnitori și se aprind artificii care alungă relele și luminează calea unui An Nou mai bun și mai bogat.

Superstiții de Revelion 2022 pentru noroc în dragoste

Una dintre cele mai populare superstiții de Revelion 2022, cunoscută mai prin toată lumea datorită filmelor americane, spune că trebuie să îți săruți partenerul sub o crenguță de vâsc. Așa vei menține pasiunea vie între voi și vei avea parte de dragostea lui toată viața.

Dacă ești în căutarea iubirii, mai sunt și alte superstiții de Revelion la fel de îndrăgite pe la alte popoare.

Dorința de la miezul nopții dintre ani

Pune-ți o dorință legată de dragoste chiar la miezul nopții de Revelion! Și vei vedea că se împlinește sau cel puțin așa cred cei mai mulți dintre oameni. Dacă ești singură, îți vei dori să găsești iubirea adevărată în noul an. Dacă ești căsătorită, poate că îți dorești ca soțul tău să te iubească iar ca la început. Și pentru tine poate funcționa această dorință, dacă o rostești în gând în timp ce bei din șampania de Revelion.

În Anglia, se caută osul de la pieptul unui pui

Pare ciudat, dar în Marea Britanie și în America se practică. Aici se servește adesea friptură de pasăre la masa de Revelion. Două tinere care sunt singure pot afla care dintre ele găsește dragostea anul viitor, folosind osul de la pieptul de pasăre. Acest os este dublu și are forma literei V. Fiecare trebuie să tragă de o parte a osului. Pe ce parte se rupe osul, acolo se vede dragostea, iar tânăra respectivă are șanse să iubească și chiar să se căsătorească în noul an.

În Belarus, un cocoș prezice dragostea

O veche tradiție din Belarus spune că femeile singure de la petrecerea de Revelion trebuie să se așeze în cerc și să țină în mâini boabe de porumb. La mijloc este adus un cocoș. Femeia care reușește să atragă cocoșul să mănânce din boabele ei, va găsi dragostea și se va căsători în anul care începe.

În Brazilia, dragostea e dusă de valuri

De Revelion, femeile din Brazilia au o tradiție foarte frumoasă. Ele se duc la plajă și aruncă în mare flori albe și alte mici ofrande parfumate să fie sănătoase, să fie frumoase și norocoase, dar mai ales să găsească iubirea, dacă sunt singure.

În Bolivia, se poartă lenjeria roșie

Dacă ai auzit de acest obicei de a purta lenjerie intimă roșie în noaptea de Revelion, trebuie să știi că e un sfat foarte bun. El își are originea în superstițiile legate de dragoste din Bolivia.

Aici, femeile poartă roșu în noaptea dintre ani pentru că este culoarea pasiunii și pentru că le ajută să fie mai frumoase și mai atrăgătoare în anul care vine.

Fură un sărut de Revelion, când ceasul bate miezul nopții

Dacă vrei să îi furi inima și el este la aceeași petrecere de Revelion cu tine, fură-i un sărut chiar la miezul nopții. Nu va rămâne indiferent la acest mesaj și ai toate șansele să îl cucerești!

Masa de petrecere din noaptea de Revelion 2022

strugurii si smochinele aduc noroc in Noul An

Multe superstiții de Revelion sunt legate de anumite alimente sau preparate speciale pe care trebuie să le avem pe masa de petrecere la miezul nopții. Unele fructe, boabe sau legume vor atrage sănătatea și prosperitatea în casa ta în Anul cel Nou.

Verdețurile

Frunzele proaspete de salată, de spanac sau de varză crudă nu trebuie să lipsească de pe masa de petrecere. În Occident se crede că frunzele verzi aduc sănătate și prosperitate în Noul An și trebuie să le consumi sub formă de salată, lângă o friptură suculentă.

Boabele

În tradiția orientală, fasolea uscată, lintea sau mazărea sunt și ele binevenite la masa de Revelion pentru că vor aduce mai mulți bani în punga ta anul viitor. Argentienii mănâncă boabe de fasole ca să găsească un loc mai bun de muncă și câștiguri mai mari, conform tradiției din țara lor.

Pastele și orezul

Pregătește o garnitură pe bază de orez sau de paste pentru bucatele de la miezul nopții. Chinezii spun că, așa cum este de abundent orezul în farfurie, așa va fi și masa ta plină tot anul.

Peștele

Nicio masă fără pește, cu atât mai puțin de Revelion. Peștele este un simbol al abundenței peste tot în lume, și totodată al sănătății și al prosperității.

Friptura de porc

Porcul este un simbol norocos și în China și în America de Sud. Carnea de porc nu trebuie să lipsească în noaptea dintre ani, pentru că ea alungă sărăcia din casa ta și păstrează bogăția pe masă.

Fructele

Nicio masă de Revelion nu trebuie să se încheie fără fructe. La miezul nopții este bine să mănânci 12 boabe de struguri, câte una pentru fiecare lună ce va veni. Dacă una sau mai multe boabe sunt acre, te așteaptă vremuri grele în lunile respective. Grecii consideră rodiile și smochinele simboluri ale abundenței și le consumă adesea de Revelion.