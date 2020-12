Artistul Enrique Iglesias (44 de ani) și fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova (39 de ani) au devenit părinți pentru a treia oară în data de 30 ianuarie a anului acesta.

Sportiva a adus pe lume o fiică, Mary, pe care solistul a dezvăluit că o vor striga și Masha, varianta rusească a numelui Mary. Perechea mai are alți doi copii gemeni, fată și băiat, Nicholas și Lucy.

Gemenii lui Enrique Iglesias au împlinit 3 ani! Anna Kournikova a publicat două fotografii rare cu ei

Gemenii perechii au împlinit de curând 3 ani. În mediul online, fosta sportivă a publicat două fotografii rare cu micuții, una cu Nicholas și una cu Lucy. În dreptul lor, Anna a scris: „3! ❤️”.

Înaintea acestor două imagini, Anna a publicat o fotografie cu mezina familiei, îmbrăcată într-o uniformă de tenis. „Wimbledon, stai că vin … 😍”, a scris în descrierea adorabilei imagini.

După venirea pe lume a micuței, artistul a dezvăluit că acomodarea gemenilor cu noul membru al familiei a fost una „foarte lină”. „De fapt, iubesc ce se întâmplă. Este o diferență de doi ani și mi-a fost puțin teamă. Mă întrebam cum vor reacționa.

Mai avem și doi câini [Jack, un labrador retriever, și Max, un ciobănesc german], deci locuința noastră este haotică. Când am adus-o pe Masha acasă, mă întrebam cum vor reacționa cu toții.”

Anna și Enrique iubesc să fie părinți

Cei doi admit că iubesc să fie părinți. „Iubesc să fiu mamă”, a mărturisit Anna, în vara anului trecut, pentru The Sun. „Îmi doream categoric să am copii, asta fie că aș fi rămas eu însărcinată sau aș fi adoptat. Iubesc să am grijă de oameni.”

În urmă cu ceva timp, vorbind despre partenera lui de viață, artistul mărturisea: „Ca oricărui alt cuplu, ni se întâmplă și nouă să trecem prin momente mai grele.

Nu este totul perfect. Dar ne este bine așa cum este. Este incredibil să pot vedea ce mamă bună este. Este incredibil să vezi o mamă făcând ceea ce face ea când instinctul matern preia controlul”.

