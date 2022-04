De ce s-au despărțit Xonia și iubitul ei, Michael

În februarie 2022, Xonia dezvăluia că ea și iubitul ei, Michael, s-au despărțit după 2 ani de relație. Deși nu mai formează un cuplu, solista și antreprenorul au rămas în relații bune.

„Michael este și va fi întotdeauna în viața mea, așa cum a fost și până acum. Iubirea pe care o am pentru el va fi pentru totdeauna. Îmi este dor de el, dar momentan nu putem fi împreună”, ne spunea Xonia în martie 2022.

„Amândoi am decis că momentan funcționăm mai bine ca prieteni și că e mai important să rămânem într-o relație de prietenie pentru că nu merită să o pierdem. Îl iubesc și îl voi iubi mereu”, a declarat solista pentru Fanatik .

Xonia a rămas în relații bune cu toți foștii parteneri.

„Eu am fost doar în relații serioase și de durată. Din partea mea, cu fiecare fost de-al meu consider că sunt în relații bune. Dacă oricare dintre ei m-ar suna, aș răspunde, și dacă ar avea nevoie de ajutor, aș ajuta. Cel puțin fostul meu cu care am împărțit 6 ani de zile împreună și-a lăsat o amprentă pe viață și știu că și el ar face la fel pentru mine, ceea ce aș face și eu pentru el. Fiecare dintre noi avem viețile noastre, drumul nostru, și, indiferent de situație, va avea respectul meu”, ne mai spunea luna trecută.