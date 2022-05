Un chirurg plastician și-a operat soția de mai multe ori pentru a o transforma în model

Phillip Craft (47 de ani), un chirurg plastician care are propria lui clinică în Miami și-a operat soția, pe Anna (43 de ani) de mai multe ori pentru a transforma în model. Anna și Phillip au împreună doi copii, dar corpul ei pare să atingă perfecțiunea după intervențiile făcute soț. În cei 21 de ani de căsnicie, Phillip s-a ocupat minuțios de aspectul Annei, supunând-o mai multor intervenții fie chirurgicale, fie non-invazive pentru remodelarea corporală, notează Daily Mail. Anna a făcut implant mamar, liposucție, augmentarea posteriorului, chirurgie de remodelare a siluetei, botox, fillere pentru buze și pomeți.

Phillip adoră să-şi modifice maşinile, mobila, dar, cel mai mult, pe mine. După două naşteri, am hotărât să-l las să mă înfrumuseţeze. Mi-a ridicat și mărit bustul, mi-a sculptat talia, mi-a pus fillere la nivelul feței și mi-a refăcut zona abdominală – a dezvăluit Anna.

Phillip se mândrește cu soția sa și o dă drept model clienților care îi vin la clinică.

Anna a decis să se lase pe mâna soțului și să se opereze după a doua sarcină, la 32 de ani.

După ce am născut primul copil, am simțit că trupul meu nu mai este la fel. Îl ajutam pe Phillip la muncă și vedeam femei de 60 de ani care arătau mai bine ca mine. Așa că am zis – De ce nu? Mi-am dorit să mă simt mai bine cu corpul meu – a adăugat Anna.