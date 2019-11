Cel mai spectaculos maraton cardio al sezonului va asteapta pe 23 noiembrie, in Sun Plaza

Sapte instructori de top, vor coordona sapte sesiuni de antrenament indoor cycling, desfasurate sambata aceasta, in intervalul 12:00 – 19:00.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI:

12:00 – 13:00 Andrei Penu – Come Live in My Heart

13:00 – 14:00 Iulian Panait – Revolutionary Love

14:00 – 15:00 Anca Bucur – The Season of Love

15:00 – 16:00 Andrei Mutu – Ready to Love

16:00 – 17:00 Alex Muresanu – The Rhythm of Love

17:00 – 18:00 Gabriel Pană – You’re My Love Song

18:00 – 19:00 Stefan Cusursuz – That’s the Way Love Goes