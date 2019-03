Cătălin Botezatu, tribut adus lui Karl Lagerfeld

Cea de-a șasea ediție a Romanian Designers Fashion Show a avut loc la Ambasada României la Paris în timpul Săptămânii Modei, și a fost un tribut adus lui Karl Lagerfeld, designerul care a marcat moda secolului 21.

Evenimentul, organizat de Federatia Romana de Design si Accesorii, s-a bucurat, ca de fiecare data de un real succes. Colectiile designerilor romani Catalin Botezatu, Clara Rotescu, Alexandru Raicu, Norina Stoica, Kiki Dumitrescu, Alda Ciceu, Atelier Bobar si Balisarda au fost apreciate de publicul prezent. Locatia a fost amenajata minutios cu aranjamente de flori spectaculoase construite cu migala si aduse din Romania, iar sotii Ianna Novac si Octavian Dobrota au sustinut un recital de exceptie. Diplomati, oameni de afaceri, jurnalisti si oameni de moda, peste 300 de persoane, au aplaudat indelung colectiile semnate de designerii romani. Din tara au fost in public Dana Savuica, Alin Galatescu si Cosmina Pasarin.

Cătălin Botezatu a deschis seara cu colectia „Animal Instinct”, o colectie dominata de eleganta opulenta a tesaturilor animal print, accesorizata cu coafuri din globurii de par auriu si pene, realizate de Laurent Tourette si machiaje construite cu migala de Mirela Vescan: „E o bucurie prezenta noastra la Paris, e o incantare sa ne prezentam creatiile in locatia aceasta fabuloasa care ne inspira, un palat ca o bijuterie. Misiunea noastra este sa facem o carte de vizita frumoasa Romaniei, si e o misiune grea si importanta pe care eu personal o iau foarte in serios”, – a declarat Catalin Botezatu.

„O gradina inflorita in noapte, asta m-a inspirat pe mine, de la imaginea asta am pornit atunci cand am gandit aceasta colectie. Este cu atat mai solemn si mai plin de importanta momentul in care prezentam, pentru ca moda a pierdut un adevarat geniu. Si ai asa un sentiment si o dorinta de a nu gresi, de a te autodepasi, din repsect pentru ce a insemnat Karl Lagerfeld pentru moda” – a spus Clara Rotescu.

Tanarul designer Alexandru Raicu a venit cu colectia „Requiem” de inspiratie Funeral Chic, toamna – iarna 2020, rochii de seara glamour, a folosit, catifea matlasata cu cristale accesorizata cu incaltari de la brand-ul romanesc Faiblesse.

Norina Stoica si-a tinut show-ul pe muzica trupei Queen, un moment indelung apreciat de publicul spectator. Atelier Bobar si Alda Ciceu au mers pe tinute de seara delicate si fine, foarte feminine, pline de rafinament.

„Fason” este colectia semnata Kiki Dumitrescu. Ineditul colectiei a fost ca, desi in general la o colectie designerii folosesc mai multe materiale, ea a optat pentru unul singur, lurexul.

Sursă foto: PR