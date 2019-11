Lună Plină în zodia Taur: „Ce am câștigat din ce am pierdut?”. Cum sunt influențate zodiile

Luna reprezintă universul emoțiilor noastre, iar atunci când aceasta ajunge la faza de lună plină înseamnă că se află în opoziție cu Soarele, reprezentarea astrologică a personalității noastre. Ei bine, această Lună Plină din zodia Taur se va forma prin opoziție cu Soarele din zodia Scorpion și va fi un moment cu puternic și profund impact emoțional.

Luna Plină reprezintă un moment al abundenței, un moment când proiectele, trăirile noastre ajung în faza de maturitate, este un moment al culegerii roadelor, dar și al încheierilor. Această Lună Plină din Taur va aduce încheierea unui ciclu care s-a deschis în urmă cu aproximativ 6 luni, în preajma fenomenului de Lună Nouă din Taur, petrecut în luna mai. Vă sfătuiesc să vă gândiți la aceea perioadă, la ce ați făcut atunci, la ce decizii ați luat, pentru că acum (și în următoarele două săptămâni) este momentul să depășiți, să încheiați acel episod și să culegeți roadele.

Lună Plină în zodia Taur. Influență generală

Această Lună Plină ne cere să readucem echilibrul în viața noastră, echilibrul între ceea ce semnifică zodia Taur și ceea ce semnifică zodia Scorpion. Cu alte cuvinte, echilibrul între partea materială a vieții și cea spirituală, să ne împlinim atât nevoile materiale, cât și cele spirituale și emoționale, să găsim echilibrul între ce ne dorim noi și ce ne pot oferi ceilalți și să nu uităm de stima de sine.

Luna Plină din Taur cere eliberarea blocajelor, dizolvarea barierelor care nu ne lasă să evoluăm, să înaintăm, să progresăm. Temele pe care ar trebui să le lucrăm acum, la modul general, sunt legate de iubire, bani, valori materiale, putere, manipulare, posesivitate, gelozie, sexualitate, frică, tabuuri, prejudecăți. Luna Plină din Taur ne cere să învățăm noi înșine să ne dăm valoare pentru că doar așa vom da valoare și celorlalți.

Ascendentul acestui moment de Lună Plină în zodia Taur este Berbecul, prin urmare vom avea îndârjirea, energia și ambiția necesare să facem față cerințelor contextului astrologic, însă nu va trebui niciun moment să ne lăsăm pradă impulsivității. Fiind activată axa relațională, fără îndoială că poziționarea noastră în raport cu partenerul de viață va fi un subiect de analiză. „Partenerul nostru ne oferă siguranța, stabilitatea, materială și spirituală, de care avem nevoie? – o întrebare care la această Lună Plină își va găsi, fără îndoială, răspunsul.

Mercur retrograd în conjuncție cu Soarele și în opoziție cu Luna ne cere o puternică introspecție, ne cere să ne întoarcem în trecut, să căutăm acele alegeri și decizii și acțiuni care ne-au adus unde suntem astăzi. Acest aspect astrologic ne cere comunicarea cu noi înșine, cufundarea în cele mai lăuntrice locuri din mintea și sufletul nostru și purtarea unui dialog sincer în fața oglinzii.

„Ce am câștigat din ce am pierdut?”. Luna Plină este abundența, iar Scorpionul este pierderea… prin urmare vă sfătuiesc să vă amintiți ce ați pierdut, când ați pierdut, cum ați pierdut și să vă răspundeți franc la întrebarea DE CE ați pierdut? După că vă veți da un oarecare răspuns, continuați și săpați, folosiți-vă intuiția, și răspundeți-vă sincer: „Ce am câștigat din ce am pierdut?”. Indiferent că este vorba de un partener pierdut, de o persoană dragă, de o sumă de bani, o moștenire, o funcție, un loc de muncă, sănătate… aflați ce ați primit în urma pierderii suferite și abia apoi începeți să lucrați temele acestei lunații pe care le voi descrie mai jos, pentru fiecare zodie în parte.

Contextul de Lună Plină în Taur este extraordinar de benefic și ne va ajuta să încheiem acea etapă care nu ne mai definește și nu ne aduce confort emoțional sau material. Prin aspectele pozitive pe care Luna le face cu Neptun retrograd din Pești, cu Saturn și Pluton din Capricorn, ajutorul este unic și garantat. Avem intuiția necesară să găsim răspuns la întrebările de mai sus, avem inspirație să luăm decizii bune, să ne îndepărtăm de frici și obsesii cauzate de persoane sau bunuri materiale și, cel mai important, avem protecție divină și revelații care să ne ajute în alegerea direcției. De asemenea, avem răbdare și înțelepciune în dezlegarea misterelor care ne țin în loc și avem putere interioară să facem pasul spre transformare, avem puterea să lăsăm să moară ceea ce încearcă să ne omoare pe noi.

Lună Plină în Taur. Cum influențează zodiile

Dacă vă cunoașteți ascendentul zodiacal, vă sfătuiesc să citiți atât previziunile pentru zodie, cât și previziunile pentru ascendent! Iată care sunt domeniile în care fiecare zodie va trebui să-și răspundă la întrebările de mai sus și, totodată, va avea parte de încheierea unei etape și culegerea roadelor!

Berbec

Cei născuți în zodia Berbec vor fi susținuți de Luna Plină din Taur să lucreze tema banilor munciți, a banilor obținuți din salariu, din colaborări și asocieri, dar și tema personalității și a modului în care relaționează cu ceilalți, în special cu partenerul de viață. Când am avut bani cum i-am administrat în favoarea mea? Vreau să-și renegociez salariul, dar meritele profesionale mă susțin? Ce fac eu pentru a câștiga mai mulți bani? Partenerul este sprijin în această ecuația financiară? Care sunt așteptările mele față de el?

Taur

Cei născuți în zodia Taur sunt nativii cei mai impactați de această Lună Plină care se petrece întocmai în semnul lor, activându-le casa personalității, axa financiară și partenerială. Taurii vor culege roadele a ceea ce au sădit începând cu luna mai a acestui an. Va fi vorba de imaginea lor, de cum sunt văzuți de ceilalți, de câștigurile lor și de modul în care se raportează la bani. Pentru acești nativi va fi o perioadă de dezvoltare personală, chiar profesională, prin colaborări și asocieri. O nouă atitudine față de partener, de modul de relaționare se poate clădi acum.

Gemeni

Cei născuți în zodia Gemeni vor fi susținuți de Luna Plină din Taur să lucreze tema comunicării, atât cu cei din jur, cât și cu ei înșiși. Nativii vor culege roadele unor obsesii avute, unor dependențe, secrete, dar și ale unor informații transmise în trecut ale căror repercusiuni se simt acum. Sănătatea va fi, de asemenea, pusă la încercare. Cât de mult m-am prețuit pe mine? Câtă valoare mi-am dat? Cât mi-a păsat de sănătatea mea fizică, emoțională și mentală? Posibile deplasări și recunoaștere prin premii, diplome, onoruri. O nouă etapă în relația cu frații, vecinii, apropiații.

Rac

Cei născuți în zodia Rac vor fi susținuți de Luna Plină din Taur să lucreze tema familiei, a căminului, dar și a prietenilor, a grupurilor din care fac parte, a umanitarismului și activităților caritabile. Cu alte cuvinte, se pot culege roadele unor relații provenite din astfel de medii. Ajutorul oferit de ei în trecut se va întoarce acum înzecit. Cei care au avut probleme cu partenerul de viață, cu soțul/soția, vor fi susținuți de această lunație (Luna le este guvernatoare Racilor) să treacă într-o nouă etapă. Ce am învățat/câștigat din ultima relație/căsnicie eșuată? Ce am învățat din mariajul părinților mei? Ce am învățat din pierderea unei persoane dragi? Posibile dialoguri legate de regimul unei locuințe.

Leu

Cei născuți în zodia Leu vor fi susținuți de Luna Plină din Taur să lucreze tema iubirii, a copiilor, a maternității, dar și a carierei. Nativii, guvernați întocmai de Soare, vor trebui să elimine din viața lor acele tipare sentimentale care nu le aduc fericirea, liniștea, confortul și stabilitatea unei relații de lungă durată. Cine sunt eu în raport cu partenerul? Îmi oferă persoana iubită siguranță sentimentală? Dar confort material? Îmi doresc să devin mamă? Sunt pregătită pentru acest pas? Este un moment în care Leii pot culege roade profesionale, iar cei care au depus eforturi în ultimele luni pot fi avansați în funcție acum.

Fecioară

Cei născuți în zodia Fecioară vor fi susținuți de Luna Plină din Taur să lucreze tema muncii și a sănătății, dar și tema perfecționării profesionale prin studiu. Sunt mulțumit de locul de muncă? Îmi oferă resursele financiare de care am nevoie? Nativii pot începe cursuri de dezvoltare profesională, pot pleca în călătorii, se pot reloca pentru un loc de muncă. Sănătatea va intra în vizorul nativilor. Cât ma prețuiesc și ce valoare îmi dau? Merită locul de muncă resursele fizice consumate?

Balanță

Cei născuți în zodia Balanță vor fi susținuți de Luna Plină din Taur să lucreze tema parteneriatelor, asocierilor, căsătoriei, dar și tema finanțelor, a banilor pe care-i dețin în comun cu ceilalți, a moștenirilor, partajelor, creditelor, proceseleor juridice, a investițiilor, afacerilor. O etapă deschisă în ultimele luni se poate încheia în acest sens și nativii pot culege roadele. Sexualitatea, intimitatea, fidelitatea, încrederea în propria persoană și raportarea la aceste sectoare de viață devine de interes acum.

Scorpion

Parteneri ai Taurilor, cei născuți în zodia Scorpion vor lucra tema asocierilor, a căsătoriei, dar și a sexualității și a finanțelor deținute împreună cu partenerul de viață. Un ciclu se va încheia acum și posibil ca nativii să-și schimbe niște principii despre căsătorie, să culeagă roadele unei relații pe care au dezvoltat-o în ultimul timp și nu este exclus ca unii Scorpioni să pună punct unui mariaj și să-și împartă bunurile sau, din contră, să facă o cerere în căsătorie. Pe de altă parte, va fi nevoie ca nativii să dea dovadă de mai multă încredere în ei înșiși și să-și ridice stima de sine. Am cu adevărat încredere în mine? – aceasta este una dintre întrebările suplimentare la care Scorpionii trebuie să-și răspundă, mai ales dacă au fost manipulați de partenerul de viață până acum și s-au trezit la realitate. O aventură strict sexuală se poate transorma în relație acum.

Săgetător

Cei născuți în zodia Săgetător vor fi susținuți de Luna Plină din Taur să lucreze tema străinătății, a călătoriilor, a studiilor înalte și a filozofiilor de viață, dar, pe de altă parte, și tema muncii și a sănătății. Posibil ca o serie de nativi să ia decizia să plece peste hotare fie pentru a lucra, fie pentru a studia în vederea dezvoltării profesionale. Această puternică lunație va veni cu schimbări și transformări profunde legate de propriile lor convingeri, credințe despre viață, despre muncă, despre sănătate. Am grijă de sănătatea mea? Cum îmi valorific resursele intelectuale? Fizice?

Capricorn

Cei născuți în zodia Capricorn vor fi susținuți de Luna Plină din Taur să lucreze tema carierei și a ascensiunii profesionale, dar și tema iubirii, a copiilor, a creativității. Un capitol se poate încheia legat de aceste sectoare de viață, poate o poveste de iubire ajunge la apogeu sau la final, poate unii devin părinți, iar alții culeg roadele unui proiect profesional la care nativii au muncit din plin. Cu toate că nativii vor fi răbdători, înțelepți (și rigizi) din punct de vedere emoțional și sentimental, sunt atenționați că profesional pot avea așteptări mai puțin realiste.

Vărsător

Cei născuți în zodia Vărsător vor fi susținuți de Luna Plină din Taur să lucreze tema prietenilor, a activităților umanitare, caritabile, a grupurilor din care fac parte, dar și tema familiei și a locuinței, a bunurilor de patrimoniu. Este momentul ca nativii să încheie o relație de prietenie sau cu un membru al familiei, o relație care nu le aduce siguranță, stabilitate și doar le consumă resursele (emoționale și financiare). Un ajutor nesperat se va întoarce către Vărsători acum, practic vor culege întocmai roadele semințelor plantate în aceste sectoare de viață. Posibil să fie vorba de o mutare, de o schimbare de domiciliu.

Pești

Cei născuți în zodia Pești vor fi susținuți de Luna Plină din Taur să lucreze o temă destul de grea și anume tema trecutului, a obsesiilor, a dramelor de conștiință, a traumelor psihice, a fricilor, a secretelor. Totodată, sectorul comunicării este amprentat și pe de o parte este vorba de dialogul interior, iar pe de altă este vorba de dialogul cu persoanele apropiate, frați, rude, vecini, persoane cunoscute ocazional, dialog care poate pune punct unui context. Nativii sunt sfătuiți să-și asculte intuiția, să-și permită să se descopere pe interior. Pot avea revelații, imaginație, vise premonitorii, pot primi ajutor divin și chiar pot trece peste trecut cu ocazia acestei lunații benefice pentru ei, mai ales că este susținută de Neptun, guvernatorul lor. O relație de prietenie se poate transforma în poveste de iubire.

Sursă foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro