Andreea Raicu a dezvăluit cum și-a ales iubitul: „Simt nevoia să explic alegerile făcute”

Andreea Raicu, care anul acesta va împlini 42 de ani, este foarte discretă atunci când vine vorba de viața sa personală, însă, din dorința de a ajuta și alte femei în definirea corectă a unui tipar pentru partenerul de cuplu, aceasta a făcut câteva dezvăluiri sensibile: „Cred că nu există fată sau femeie care să nu-și fi făcut portretul robot al bărbatului la care visează. (…) Da, și eu mi-am făcut liste peste liste, idei despre cum trebuie să fie iubitul meu. Le-am schimbat, le-am transformat, le-am mărit, le-am micșorat, le-am aruncat și le-am luat înapoi. Simt nevoia să explic alegerile făcute din rănile și golurile pe care le are fiecare om, pentru că nici eu nu am înțeles mulți ani de ce am luat decizii care nu aveau de fapt nicio legătura cu mine (…)”. – își începe Andreea Raicu confesiunea pe blogul său.

„În general, ne alegem partenerii în funcție de niște tipare cu care suntem familiari, pentru că asta ne face să ne simțim bine și liniștiți. Dacă ai avut o relație dezechilibrată cu tatăl tău, care poate te umilea din dorința de a te motiva să fii mai bună, și ai muncit mereu ca să îi câștigi dragostea, tu știi că în relația ta trebuie să faci eforturi ca să primești acea iubire, iar dacă o primești prea ușor, partenerul devine total neinteresant, iar relația plictisitoare. Eu una am trăit această experiențe de nenumarate ori și am auzit-o povestită și de alte femei (…).” – continuă Andreea Raicu.

Andreea Raicu explică cu lux de amănunte care sunt reperele „sănătoase” în alegerea unui partener de cuplu și, totodată, dezvăluie cum arată și cum trebuie să fie bărbatul de care ea are nevoie: „Înalt, bine făcut, să fie plăcut de toată lumea… sau să mă facă să mă simt iubită, protejată, fericită indiferent de ce se întâmplă în jur, să știu că pot vorbi despre orice oricând, oricât de dureros ar putea fi la prima vedere, știind că va ințelege? Vreau pentru mine un om blând, răbdător și asumat în rolul lui de adult, care nu se refugiază în spatele copilului din el care dă vina pe tot și pe toate, un om care vrea să crească, să evolueze și care își dorește să aducă lucruri minunate atât în viața mea cât și în a celorlați.

Poate că nu se potrivește cu tot ce am în lista mea, dar se potriveste cu ce vrea inima mea, și după mulți ani am realizat că asta e cel mai important. Cert este că în viața mea au fost bărbați care au bifat mai toate căsuțele din lista mea lungă, dar abia acum realizez că eram foarte îndrăgostită – și nu de ei, ci de proiecția pe care mi-o făcusem, de imaginea frumoasă pe care o crease lista mea.” – a scris Andreea Raicu pe blogul său.

Sursă foto: Instagram