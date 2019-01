Andreea Esca a răspuns celor mai incomode întrebări, inclusiv despre salariul său: „Asta e o legendă”

Andreea Esca, în vârstă de 46 de ani, este o fire glumeață și pozitivă și mereu a știut să facă față întrebărilor incomode. Jurnalista s-a amuzat când a trebuit să răspundă la întrebarea „Cine e Andreea Esca?”: „A întrebat cineva asta pe Google? La următoarea întrebare! Dar câți ani are, nu te supăra? Nu scrie pe Google? Îi mulțumesc acestui tânăr care a întrebat cine este Andreea Esca, mă simt măgulită. Este o doamnă în vârstă care prezintă Știrile PRO TV, de mulți, mulți ani, când tu nu erai născut.”, – a răspuns Andreea Esca.

Celebra prezentatoare Pro Tv a continuat cu întrebările, răspunzând cu mult umor provocărilor: „Cu cine e măritată? Cu un domn pe care-l cheamă Alexandre Eram și care este un francez-american-armean care trăiește în România și care iubește România foarte, foarte mult. Chiar mai mult decât unii români. Și, ce să-ți mai spun despre el? Se ocupă să fie femeile fericite. Cu asta se ocupă el.”, – a mai spus Andreea Esca.

Cu această ocazie, am aflat că Andreea Esca visa să aibă nici mai mult și nici mai puțin de 7 copii, dar planurile s-au schimbat între timp: „Doi, doi copii are Andreea Esca. Atunci când eram adolescentă voiam să fac șapte. Da, eram hotărâtă să fac șapte copii. După ce am înțeles ce înseamnă să ai copii de-adevăratelea am zis că doi… e ok. ”, – a dezvăluit prezentatoarea Știrilor Pro Tv.

Andreea Esca a fost nevoită să răspundă și la cea mai controversată și incomodă întrebare, dar și cea mai așteptată de toată lumea, „Ce salariu are Andree Esca?”: „Viața nu are sens fără întrebarea asta. Nu pot să vă spun ce salariu am. E ca și cum aș spune poanta unui banc. Aș strica tot. Asta e o legendă, trebuie să rămână așa. Ce pot să spun e că am un salariu pe care angajatorul meu consideră că trebuie să-l am și bănuiesc că e și rentabil în economia business-ului, astfel încât toată lumea să meargă bine”, – a mărturisit Andreea Esca.

Sursă foto: Instagram