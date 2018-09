Andreea Berecleanu și-a retras copiii de la școlile de stat și a ales pentru ei sistemul de învățământ britanic privat. Vedeta a mărturisit că răbdarea ei ajunsese la limită.

Andreea Berecleanu a povestit de ce a luat decizia de a-și muta copiii, pe Petru (13 ani) şi Eva (17 ani), de la școlile românești la o școală britanică. Prezentatoarea Observatorului de la Antena 1 a vorbit într-un interviu despre problemele sistemului de învățământ din România, conform Adevărul.ro.

„Sistemul de învăţământ românesc te îndeamnă către acest pas. Eu am renunţat la programa românească pe când Eva era în clasa a VII-a şi Petru era în clasa a II-a. A fost o decizie bine cântărită chiar dacă a părut spontană. Răbdarea mea ajunsese la limită. Dădusem prea multe şanse şi nu mai eram dispusă la niciun fel de risc fiind vorba de viitorul copiilor“, a declarat fosta soție a lui Andrei Zaharescu.

Andreea Berecleanu a vorbit despre diferențele dintre cele două sisteme de învățământ

Vedeta a vorbit despre abordarea diferită a școlilor private britanice, față de sistemul de stat românesc “dezamăgitor”: „Abordarea este diferită, conţinutul informaţiei este privit din altă perspectivă, nu neapărat mai uşoară, dar cu siguranţă mai prietenoasă şi mai logică decât în manualele romaneşti. În plus, cel puţin în ce priveşte manualul de limba română, cel pe care am apucat să-l descopăr cât Eva era încă în sistemul de stat, este dezamăgitor. Şi aceasta este părerea multor profesori. Spre exemplu, „Iapa lui Vodă“ a lui Sadoveanu era urmată de poezia lui Cărtărescu. Nu se mai ţine cont de o succesiune a curentelor literare? Dacă nu, atunci să se facă meditaţii şi cu părinţii înainte de a intra copiii la şcoală. Săptămâna trecută, am prezentat la Observator că în manualul de biologie inima apare desenată în partea dreaptă“.

Deși este convinsă că în România există atât elevi foarte buni, cât și profesori deosebiți, Andreea Berecleanu și-a mărturisit îngrijorarea față de învățământul românesc și ceea ce se întâmplă la Ministerul Educației.

„Temerile sunt legate de ce se întâmplă cu învăţământul din România. Copiii mei au, să zicem, un parcurs diferit. Eva a plecat la Londra pentru ultimii ani de liceu, Petru este la Cambridge School of Bucharest. Eu mă gândesc însă la părinţii care îşi doresc, ca şi mine iniţial, să rămână la şcoala de stat, să existe seriozitate şi consecvenţă, implicare. Eu nu fac politică, dar nu e normal ca în 28 de ani să fi avut 24 de miniştri ai învăţământului. Cea mai activă şi bine intenţionată a fost Ecaterina Andronescu, dar nici ea nu a avut parte de un mandat cap-coadă, ci de segmente de mandat. În rest, cu mici excepţii, mulţi dintre miniştri nici nu vorbeau corect limba română. Momentele penibile au fost publice şi au stârnit amuzament, dar şi amărăciune şi neputinţă“, a mai spus prezentatoarea TV.

