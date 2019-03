Andreea Bălan a fost vizitată de Andreea Antonescu la spital. Ce reacție a avut artista când a aflat

Andreea Bălan, în urma stopului cardio-respirator suferit în timpul operației de cezariană, a vorbit despre relația pe care o are cu Andreea Antonescu și despre faptul că fosta sa colegă de scenă a vizitat-o în spital, imediat după ce a născut. Artista recunoaște că se aștepta la acest gest din partea Andreei Antonescu și că, indiferent de distanța dintre ele, întotdeauna au fost aproape la greu: “Din păcate nu m-am văzut cu Andreea Antonescu, am vorbit după la telefon, nu mai vorbisem de un an jumate. Când sunt greutăți, chiar dacă nu mai vorbisem, când ne e rău suntem una lângă cealaltă. Mă așteptam să vină. E frumos să știi că atunci când ți-e rău oamenii, de fapt, țin la tine”, – a mărturisit Andreea Bălan în emisiunea “Agenția VIP”.

Andreea Bălan recunoaște că viziunea și atitudinea sa s-au schimbat în urma acestui eveniment, având în vedere că a trecut pe lângă moarte: “Simt că s-a schimbat ceva în mine mult, pun mult mai mult preț pe familie, pe soțul și copiii mei, cred că acum suntem atât de puternici, încât nimic nu ne poate doborî. Am renăscut și parcă o iau de la zero”.

Andreea Bălan este decisă să meargă la terapie, de această dată cu atât mai mult, pentru a preveni apariția depresiei postnatale: “Mi s-a întâmplat la prima sarcină, o perioadă scurtă, pentru că mi-am reluat activitatea. Depresia asta se instalează și dacă stai acasă și nu ai nicio activitate. În momentul în care există un soț care te ajută nu cazi chiar atât de mult. Am fost tristă după ce am născut-o pe Ella, dar nu atât de mult dacă aș fi stat complet acasă. Acum, la fel, dacă am ajutor… E mama, avem și o bonă excepțională și este și George care mă ajută, dar tristețea există, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat., – a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show de la Antena 1.

În plus, artista este foarte tristă și dezamăgită de comentariile și zvonurile care au apărut ulterior evenimentului și care o acuzau că totul a fost un teatru și că și-ar fi înscenat stopul cardio-respirator: “Eu de ani de zile sunt buldozer, adică nu mă las afectată. Sunt puternică pentru că am început să cânt de la 10 ani. Acum am fost prinsă într-o perioadă sensibilă și am intrat și am citit comentariile negative și m-au afectat foarte tare. Au fost unele comentarii care au spus că nu a existat acest stop cardio-respirator. Am plâns. Plânsul e bun uneori pentru că te descarci. Abia aștept să merg la terapie, iar eu merg de mulți ani la terapie. Abia aștept să mă întâlnesc cu terapeuta mea”. – a adaăugat Andreea Bălan.

Sursă foto: Instagram