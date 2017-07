ALEXANDRA STAN, totul despre noua viață alături de iubitul ei

La 28 de ani, este una dintre cele mai de succes cântărețe din România, iar acest succes trece dincolo de granițele țării și dincolo de granițele muzicii. In numărul de august al revistei UNICA, Alexandra ne-a dezvăluit detalii și despre relația frumoasă pe care o are de doi ani cu Bogdan.

De când sunteți împreună, tu și Bogdan, și cum a început povestea voastră?

Noi ne știm de foarte mulți ani, de vreo 10, dar am început să vorbim mai des, să ne sunăm atunci când voiam să discutăm cu cineva, să ne spunem orice și uite așa, fără să ne dăm seama, ne-am apropiat foarte mult și am devenit iubiți. A fost un parcurs firesc, a venit de la sine și am îmbrățișat momentul. Avem deja doi ani de când prietenia noastră s-a transformat într-o frumoasă poveste de dragoste. Legătura dintre noi a fost foarte puternică de la început, așa că n-am așteptat să treacă foarte mult timp până să ne mutăm împreună. Chiar de pe la începutul relației. Prima dată am stat împreună în București, iar de șase luni ne-am mutat în apartamentul meu din Constanța, pe care-l am demult. Ne-am dorit o casă aproape de mare, să simțim energia apei, să auzim noaptea șuieratul valurilor și asta s-a și întâmplat. |n casă la noi se râde mult, ne jucăm cu Herky, dansăm, cântăm. E o continuă veselie.

Cu ce calități te-a cucerit Bogdan și ce apreciezi cel mai mult la el?

Prin faptul că este bun si calm, are principii puternice despre viață, îi place să trăiască frumos și curat sufletește, iubește sportul, animalele, este foarte atent cu mine, sincer, îmi face tot felul de surprize și este un bun ascultător. Și, bineînțeles, este foarte frumos!

Acum și lucrați împreună, și locuiți împreună? Cum reușiți să păstrați echilibrul relației?

Noi suntem foarte conștienți că ar trebui să avem așa o barieră, acum e despre muncă, acum suntem noi, dar nu putem. Se mai ivesc și discuții în contradictoriu, mai vorbim unul peste altul, dar cel mai important e Bogdan știe exact ce îmi doresc și muncim împreună să construim ceva frumos, să atingem fiecare scop propus, suntem determinați amândoi și acolo unde nu știe unul ceva, completează celălalt. Aș putea spune că suntem ying și yang. Avem încredere unul în altul și ne respectăm foarte mult.

Completează următoarele propoziţii:

Primul lucru pe care îl fac dimineaţa este… să mă joc cu Herky, pisoiul meu.

Artistul care mă inspiră… acum aş spune că Years & Years.

Bărbatul ideal trebuie să… fie sincer, iubitor, atent la detalii, aşa cum este Bogdan.

Nu aş putea trăi fără... iubire.

Dacă aş avea o baghetă magică… mi-aş dori că oamenii să se iubească mai mult, să fie mai sinceri.

Eroul meu din viaţa reală este… bunica mea.

Dacă aş putea schimba ceva la mine, ar fi... Nu aş schimba, mă iubesc aşa cum sunt.

Foto: George Pruteanu

