You Look Great – Descoperă noutățile MODIVO pentru toamnă/iarnă 2024/2025

Tendințele se schimbă constant. Dar a fi tu însuți rămâne întotdeauna cel mai bun trend posibil. De ce? Pentru că este cel mai mare lux pe care ni-l putem permite.

Hey there! You look great… no matter what – această frază deschide noua campanie MODIVO. Într-un mod delicat și concret, multibrand-ul internațional își concentrează atenția pe autoacceptare, încredere în sine și în propriile alegeri. Credem că simplitatea este cheia bunăstării în toate dimensiunile vieții de zi cu zi. De aceea, ne bazăm pe un mesaj care oferă energie. Spunem ceea ce merită toată lumea să audă. Simplu. Din inimă. Cu dragoste, de la MODIVO ©

De fapt, tu ești cel mai bun. Mereu.

În noua campanie, MODIVO vorbește despre eroii neobișnuiți, care sunt oameni obișnuiți. În spoturile de toamnă/iarnă, multibrand-ul se inspiră din viață. Întâlniri cu prietenii pline de râsete, plimbări prin oraș în căutarea unei cafele de calitate, evadarea din cotidian petrecută cu o carte preferată pe malul unui râu… Aceste scene aparent obișnuite arată că în fiecare rutină există ceva extraordinar. Nevoile noastre, așteptările, valorile profunde. Poveștile care se dezvăluie printre rânduri și ne construiesc personalitatea.

Completarea campaniei este un material filmat pe străzile din Stockholm. În acest scurt film vedem protagoniști – care sărbătoresc fiecare zi cu recunoștință – mai ales pentru micile lucruri.

Sunt locuitori care trăiesc în armonie cu ei înșiși. Sunt naratorii propriilor povești, care reușesc să îmbine sarcinile profesionale și personale, găsind timp pentru plăceri și puțină nebunie. Sunt oameni care au grijă de copilul interior și nu uită să zâmbească. Sunt destinatarii MODIVO, care, mai mult decât trendurile, își ascultă propriul glas.

Pentru toate cele mai bune versiuni ale tale

Pentru toamna-iarnă 2024, multibrand-ul premium prezintă ținute adaptate așteptărilor eroilor cotidianului – persoane conștiente de stilul lor și gata pentru explorări vestimentare.

Printre propunerile MODIVO pentru toamnă-iarnă, se evidențiază estetica vintage, încă foarte căutată. Jachetele sau fustele din piele sunt elemente reprezentative pentru fanii acestui stil. Fanele stilului vintage știu bine că aspectul lor este completat perfect de hanorace sportive (Pinko) și pulovere cu model chevron (Polo Ralph Lauren) – esența stilului athleisure. Pe străzi, în această toamnă, se vor remarca seturile “uzate”, precum cel al mărcii daneze Gestuz. Moda este încă dominată de nostalgia pentru începutul noului mileniu, cu combinații inspirate din anii 2000. Printre acestea se regăsesc combinații neobișnuite, cum ar fi un cardigan clasic asociat cu o fustă bufantă de la brandul scandinav Herskind și cizme grele până la genunchi de la Bronx. O combinație omniprezentă pe străzile orașului este mixul dintre o formă elegantă și un finisaj sportiv – aici se potrivesc de minune treningurile iconice adidas Originals cu dungi spectaculoase și o cămașă albastră oversized de la Ami Paris.

Sacou Gestuz

Pentru bărbați, minimalismul în stil scandinav revine în forță, cu soluții simple și elemente caracteristice modei din urmă cu două decenii. Publicul masculin al MODIVO va fi atras cu siguranță de pantalonii muștar de la Ami Paris, cu o croială simplă, asociați cu un pulover crem cu logo-ul vizibil al brandului francez. Pentru sezonul toamnă-iarnă, puloverele, în special cardiganele, fac o revenire spectaculoasă, precum cel în carouri de la celebrul brand Vans! Versiunea crem, menționată anterior, cu logo-ul distinctiv, va completa perfect o ținută cu o cămașă maro cu croială boxy și pantaloni simpli. Pentru cei care vor să iasă în evidență, MODIVO propune look-uri denim total. Denim-ul de la Ami Paris ocupă un loc special în garderobele masculine sezon după sezon. Printre opțiunile de denim pentru toamnă din oferta brandului francez, se remarcă o jachetă din denim cu croială regular, o cămașă elegantă cu legătură clasică la guler și pantaloni cu un croi lărgit. Tot în această toamnă, revin în modă și jachetele moto iconice. În lunile următoare, bărbații le vor asocia cu pantaloni din piele.

Toamna și iarna la MODIVO sunt captivante și pline de idei. Descoperă noile propuneri pe modivo.pl, în magazinele fizice și în aplicație.

Și odată ce le găsești – nu uita un lucru.

Ești minunat fiind tu însuți!

Cu dragoste, MODIVO ©

