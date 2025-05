Vă prezentăm colecția de tricouri BEYONCÉ X LEVI’S: primele produse REIIMAGINE create în colaborare

Brandul LEVI’S, în colaborare cu iconul global Beyoncé, anunță cu onoare lansarea tricourilor BEYONCÉ X LEVI’S. Ediția limitată reinterpretează logo-ul emblematic LEVI’S cu ​​un dublu „i”, o aluzie la piesa „LEVII’S JEANS” a lui Beyoncé de pe albumul său COWBOY CARTER, premiat cu Grammy.

Tricourile BEYONCÉ X LEVI’S prezintă patru modele distincte, care îmbină designul atemporal cu o notă contemporană reconceptualizată: modelul Sporty Ringer Tee și modelul clasic Graphic Tee, ambele disponibile în variantele de culoare alb-negru sau alb-roșu. Având logo-ul Levii’s cu dublu „ii”, fiecare tricou oferă identității iconice a brandului o perspectivă proaspătă prin prisma vizionară a lui Beyoncé.

Imaginile care însoțesc colecția insuflă o nouă viață esteticii clasice LEVI’S prin reinterpretarea unei ilustrații de arhivă printr-o perspectivă contemporană. Colecția se lansează cu o versiune a unei reclame reprezentative din arhivele LEVI’S, actualizată pentru a încorpora noul logo „ii”, cu o reprezentare sporită și o relevanță culturală modernă.

Colecția BEYONCÉ X LEVI’S este disponibilă pe Beyonce.com, pe Levi.com și în anumite magazine LEVI’S. Membrii Red Tab au acces anticipat la mult așteptata colecție. Rămâneți pe fază pentru mai multe noutăți de la BEYONCÉ x LEVI’S.

Despre Levi’s

Brandul Levi’s simbolizează stilul american clasic și cool fără efort. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levi’s au devenit unele dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levi’s continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de îmbrăcăminte de blugi și accesorii de top este disponibilă în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul propriu. Pentru mai multe informații despre brandul Levi’s, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.

Despre Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de marcă din lume și un lider global producerea blugilor. Compania proiectează și comercializează blugi, îmbrăcăminte casual și accesorii aferente pentru bărbați, femei și copii sub mărcile Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., Denizen și Beyond Yoga. Produsele brandului sunt vândute în peste 110 de țări și în întreaga lume printr-o combinație de lanțuri de comercianți, magazine universale, site-uri online și are o amprentă globală de aproximativ 3.200 de magazine de tipul shop-in-shop. Veniturile nete raportate ale Levi Strauss & Co. pentru anul fiscal 2022 au fost de 6,2 miliarde de dolari. Pentru mai multe informații, accesați http://levistrauss.com iar pentru informații despre companie, vă așteptăm pe http://investors.levistrauss.com.

Foto: Asus

Urmărește-ne pe Google News