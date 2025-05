“Tempting Fortune Romania”, premieră de succes la Kanal D:  peste un milion de români au urmărit prima ediţie în minutul de aur

“Tempting Fortune Romania” a început în forţă aseara, la Kanal D. Reality show-ul prezentat de Zoli Toth a adunat în faţa micilor ecrane, în minutul de aur (21:11), peste un milion de telespectatori (1.003.000) din întreaga ţară. Show-ul a poziționat staţia pe locul al doilea la nivelul publicului Naţional, cu 5,2% Rating si 11,9% cota de piaţă.

Aseară, Zoli Toth, prezentatorul reality show-ului, i-a invitat pe telespectatori în atmosfera intensă a competiţiei, iar publicul a avut ocazia să îi cunoască pe cei 12 concurenţi care luptă pentru premiul comun de 300.000 de Euro.

Cei 12 temerari au avut parte de primele tentaţii, în mijlocul junglei, dar şi de primul joc, care a dat şi primul posesor de card. Am asistat la primele cedări în faţa tentaţiilor, la primele izbucniri nervoase, sub presiunea concursului, dar şi la prima decizie de echipă între cei 12 concurenți.

O limonadă de 300 de Euro, o prăjitură de 400 de Euro, un baldachin şi o perie de păr de 600 de Euro au dat bătăi de cap concurenţilor

Adina a cedat prima în faţa unei limonade cu preţul de 300 de Euro, apoi a unei prăjituri în valoare de 400 de Euro, punându-i pe jar pe ceilalţi competitori cu uşurinţa cu care şi le-a adjudecat, fără să-i pese de nimeni. Adina şi-a atras rapid criticile care n-au contenit pe tot traseul parcurs până la locul de campare.

“Care banii noştri? Arată-mi care banii noștri. (…) Nu ai cum, e abia începutul. Nu am de gând să ma abţin pentru nimic şi pentru că mă provoacă, o să consum dublu!”, a izbucnit Adina, după criticile primite.

Prima întâlnire cu locul de campare i-a pus pe concurenţi faţă în faţă cu cea de-a treia tentaţie. 6 baldachine echipate complet pentru o noapte relaxantă în junglă, cu pat confortabil şi plasă contra ţânţarilor; plus o mască de dormit şi o perie de păr ce poate fi păstrată până la finalul competiţiei. Deşi tentaţia aceasta costă 600 de Euro, echipa a votat pentru ca Diana să primească peria, un factor motivaţional pe parcursul competitiei.

Primul joc a pus la bătaie motricitatea, echilibrul, puterea de concentrare şi atenţia distributivă. Gabriel este primul concurent care a obţinut primul card special din cele patru necesare pentru a obţine la finalul competiției un bonus de 50% din suma care i-ar reveni.

Dea Maxer, aleasă să reprezinte echipa într-o misiune secretă

În primul episod al competiţie, Deea Maxer a fost aleasă de membrii grupului să îi reprezinte într-o acţiune ce are deocamdată un scop secret. Alegerea ei, sub presiunea timpului, i-a adus echipei suma de 200 de Euro. Dar ce anume va trebui Deea să facă în numele echipei vom descoperi într-un episod următor.

“În momentul în care eşti votat să reprezinţi grupul responsabilitatea e mare, mai ales pe umerii mei pentru că principiul meu în acest concurs este să fiu alături de grup şi mi-as dori ca şi grupul să fie alături de mine. Am luptat mereu să fiu cea mai bună versiune a mea ca om şi ca mamă. Dar oricât de puternică am învăţat să fiu, vulnerabilitatea mea are chipul copiilor mei. Dorul de ei mă doare”, a spus Deea Maxer.

În aceasta seară, aventura celor 12 concurenti continuă la Kanal D, de la 20:00! Nu pierdeti competiţia unică, prezentată de Zoli Toth, duminica, de la 21:00, şi lunea şi marţea, de la 20:00, la Kanal D.

Foto: Kanal D

Urmărește-ne pe Google News