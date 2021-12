Redescoperind România de poveste: Sovata, locul unde turismul balnear s-a reinventat

În România există multe locuri de poveste, însă Sovata le întrece pe multe dintre ele, atât prin peisajele care rămân cu tine mult timp după ce ai plecat de acolo, cât și prin tot ce are de oferit pe planul turismului balnear.

România abundă în locuri frumoase, demne de vizitat, iar în ultimul an, oportunitățile de a descoperi România au devenit tot mai dese. În Sovata nu am mai mers până acum, însă auzisem poveștile bunicii mele despre acest loc. În anii ‘80, vizitase Sovata cu gândul de a sta la cort, însă noaptea a auzit mormăieli și foșnete, așa că s-a ascuns în mașina cu care venise tocmai de la Tecuci. Câteva minute mai târziu, un urs dădea curios târcoale mașinii. Acea amintire a rămas cu ea, astfel încât primul lucru pe care mi l-a spus când am anunțat-o că merg la Sovata a fost să am grijă la urși.

Cu acest gând am ajuns în acest ținut, unde ai senzația că poveștile și legendele copilăriei ar putea fi reale. Am stat în Ursina Ensana Health Spa Hotel, un hotel de trei stele care se simte de cinci. Cu o vedere incredibilă spre Lacul Ursu și munți, acesta este locul ideal unde să te retragi după o zi de drumeții iernatice, sau după o zi de vară petrecută la scăldat în lacul mai devreme menționat. Este conectat cu Brădet Ensana Health Spa Hotel, ambele hoteluri oferind bazine ample cu apă dulce sau sărată, saune fierbinți, unde relaxarea este la ea acasă, și servicii spa de masaj, împachetări cu nămol, băi alternante Kneipp și nu numai.

Cum se îmbină natura și știința la Sovata, pentru o imunitate crescută

În Sovata, natura este încorporată firesc în serviciile oferite turiștilor. În urma unei șederi în această stațiune din inima României, te vei întoarce acasă nu doar mai relaxat, ci și cu imunitatea îmbunătățită. În contextul în care traversăm pandemia de COVID-19, o imunitate reînnoită este nu doar un capriciu, ci o nevoie.

Doctorul balneolog Suzana Pretorian, de la Ensana Health Spa Hotels Sovata, a explicat că imunitatea poate fi crescută la Sovata prin intermediul procedurilor cu efect local, efectuate în bazele de tratament ale hotelurilor Ensana (Sovata, Brădet și Ursina), dar și prin „cura de teren”, care constă în plimbări în jurul Lacului Ursu și îmbăierea în acesta în sezonul estival. Aerul pur, nealterat de poluarea industrială, are o cantitate mare de anioni negativi și constituie o schimbare mai mult decât bine-venită de la poluarea marilor orașe.

Cu ajutorul personalului specializat, oamenii pot face aerosoli salini (aerosoli cu apă sărată extrasă din Lacul Ursu, al cărui nivel crescut de minerale au efect antiseptic, antiinflamator și antialergic), oxigenoterapie forte, gimnastică respiratorie și alte proceduri respiratorii. Acestea pot avea atât rol preventiv, prin felul în care cresc capacitatea organismului de a se apăra de infecții virale sau bacteriene, cât și terapeutic (rinite alergice, astm bronșic, tuse persistentă după tratamente antibiotice prelungite, inflamații restante după sinuzite, amigdalite, laringite, pneumonii, stări de convalescență în urma infecțiilor respiratorii).

Dincolo de aceste terapii, există și cele de relaxare, cum ar fi băile alternante, băile cu dioxid de carbon, masajele de drenaj limfatic, electroterapia locală, gimnastică funcțională. Dacă petreci măcar trei zile la Sovata, această combinație îți va întări imunitatea generală tocmai prin efectul de scădere a stresului psihic. Mai mult, climatul din stațiune este recunoscut pentru efectul său sedativ – așadar, dacă te confrunți cu tulburări de somn de orice fel, sau dacă pur și simplu ai senzația de oboseală continuă, vei observa o îmbunătățire semnificativă a calității somnului și o ameliorare a stărilor persistente de somnolență și moleșeală.

„Tulburările de somn nu trebuie subestimate niciodată, deoarece afectează și orele din timpul zilei, influențând negativ progresul muncii, relațiile sociale și întreaga sferă psihologică a unei persoane”, amintește Dr. Fülöp Nagy Jeremiás Cristina, balneolog în cadrul Ensana Health Spa Hotels Sovata. „Totodată, lipsa unui somn suficient duce la creșterea riscului de a contracta infecții, de a dezvolta boli metabolice și cardiovasculare. Insomnia poate afecta sistemul cardiovascular, puterea de concentrare și crește riscul de obezitate”.

Sovata, o bijuterie frumos șlefuită în inima României

În centrul Sovatei există cel mai mare lac helioterm din Europa. I se spune uneori „Marea Moartă a Transilvaniei”, întrucât la adâncimea de 18 metri atinge salinitatea de 300 g/litru, nivel întâlnit la Marea Moartă la suprafață. De unde îi vine numele? Atunci când este privit de la înălțime, el are forma unei blăni de urs desfășurate. Însă dacă vei întreba localnicii, îți vor spune că și prezența urșilor din zonă are o legătură cu numele.

Apa sărată ameliorează inflamațiile articulare, reface mobilitatea, ajută la reechilibrul sistemului endocrin și la relaxarea sistemului nervos. Totodată, nămolul din acest lac este intens folosit în baza de tratament Ensana Health Spa Sovata, având proprietăți terapeutice de calitate, ale căror efecte benefice asupra sănătății rezistă până la jumătate de an.

Frumusețea zonei se întinde însă și mai departe, către Salina Praid și canionul omonim. Canionul de sare de la Praid este poate cel mai spectaculos loc văzut anul acesta. El s-a format în urma activității omului. Mai exact, săpăturile rămase după exploatarea sării s-au umplut în timp cu apă de ploaie, care le-a dizolvat și le-a lărgit. Cu o suprafață de 66 de hectare, canionul este o priveliște incredibilă indiferent de anotimpul în care îl vizitezi. S-a întâmplat ca eu să îl descopăr într-o zi încețoșată și ploioasă de noiembrie. Poate nu sună îmbietor, însă peisajele și atmosfera m-au transportat din realitatea de zi cu zi direct într-un film în care supranaturalul este o normalitate.

În această zonă există și un traseu special, care pe cât de variat este, pe atât de ușor este de parcurs. Dacă nu ai mai făcut drumeții prea des în pandemie și te temi că nu ai putea face față unei urcări serioase pe munte, Drumul Sării este mai mult decât accesibil. Pornește de pe malul lacului ursu, urcă spre lacul Șerpilor (un lac mlăștinos, cu apă dulce și floră specifică), trece pe lângă Lacul Mierlei (unde cadrul natural este neîntinat) și continuă către muntele de sare. Partea sudică a acestui traseu cuprinde văi largi, brăzdate de cursuri de apă și bălți sărate cu nămol, precum și de vegetație specifică.

Așadar, dacă aveai dubii legate de unde să îți petreci sărbătorile de iarnă, acum ai găsit răspunsul. Sovata este genul de loc unde merită să mergi în vacanță, dar și să revii.

Foto – 123rf.com, PR, arhiva personală