Rutina zilnică de îngrijire pentru pielea atopică

Dacă te confrunți cu pielea atopică, știi deja cât de importantă este o rutină de îngrijire adecvată. În acest articol, vom detalia pașii pentru îngrijirea zilnică a pielii atopice, oferindu-ți sfaturi practice.

Curățarea delicată a pielii

Discută cu un medic despre cum poate fi tratată dermatita atopică și ce recomandări îți poate oferi în cazul tău particular. De regulă, curățarea pielii reprezintă primul pas din rutina de îngrijire.

Atunci când faci baie sau duș, ar trebui să eviți apa fierbinte. Apa fierbinte îți poate usca pielea mai mult, pe când apa călduță va ajuta la stoparea acestui proces [1]. Optează pentru folosirea unor geluri de curățare pentru pielea atopică, ce au formule blânde și care nu conțin iritanți. După curățare, tapotează pielea cu un prosop moale, nu o freca.

Curățarea delicată ajută la îndepărtarea impurităților și a transpirației, menținând pielea curată. Cu toate acestea, ar trebui să menții băile și dușurile scurte. Conform unui studiu din 2018, cercetătorii recomandă băi sau dușuri zilnice care să dureze între cinci și zece minute [1].

Hidratarea

Utilizarea produselor hidratante este o parte-cheie din rutina de îngrijire pentru pielea atopică[2]. Acestea sunt concepute pentru a oferi o hidratare intensă și de lungă durată, ajutând la refacerea barierei naturale a pielii, care este adesea compromisă în cazul pielii atopice. De exemplu, cremele și loțiunile emoliente pentru pielea atopică ajută la prevenirea uscării și a iritațiilor, formând un strat protector pe suprafața pielii care previne pierderea apei și protejează împotriva factorilor iritanți externi.

Unul dintre cei mai importanți pași este să deprinzi obiceiul de a îți hidrata pielea imediat după duș sau baie [1], atunci când este încă umedă, pentru a maximiza absorbția și eficacitatea produselor pentru pielea atopică.

Balsamurile și unguentele pentru pielea atopică sunt, de asemenea, opțiuni pentru hidratarea pielii foarte uscate sau iritate, oferind o protecție suplimentară și calmând inflamațiile. Integrarea acestor produse în rutina zilnică ajută la menținerea pielii atopice într-o stare optimă, reducând disconfortul și riscul de apariție a eczemelor.

Protejarea pielii

Dacă plănuiești să petreci timp afară, ar trebui să aplici o cremă de protecție solară cu minimum SPF 30 înainte de a ieși. Dacă este frig și aerul este uscat, asigură-te că acoperi cât mai mult din piele [1].

În funcție de timpul petrecut afară, poate fi nevoie să reaplici crema de protecție solară. Respectă instrucțiunile de utilizare înscrise pe ambalajul acesteia.

De asemenea:

poartă mănuși de cauciuc nepudrate atunci când faci curățenie sau folosești substanțe chimice [3];

poartă țesături moi, care nu zgârie, din fibre naturale, cum ar fi bumbacul [3];

folosește detergent de rufe fără parfum [3]

evită orice factori declanșatori ai dermatitei atopice pe care îi cunoști [3].

Testarea tuturor produselor noi înainte de a le folosi

Înainte de a folosi un produs nou de îngrijire a pielii, este important să-l testezi. Parfumul poate provoca reacții, dar și alte ingrediente pot avea același efect [4].

Pentru a testa un produs de îngrijire nou, aplică o cantitate de mărimea unei monede pe pielea de pe interiorul brațului. Repetă acest proces zilnic timp de șapte-zece zile. Dacă pielea ta rămâne curată după această perioadă, poți folosi produsul în siguranță [4].

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol sunt de natură generală și nu ar trebui să înlocuiască sfaturile medicale personalizate. Cu o rutină bine definită și produsele potrivite pentru pielea atopică, poți gestiona eficient simptomele și te poți bucura de o piele mai confortabilă. Nu uita să consulți un dermatolog pentru recomandări personalizate și să rămâi consecvent în aplicarea rutinei tale de îngrijire.

Bibliografie:

1. “How to Build an Eczema Skin Care Routine: Tips and More.” Healthline, 27 May 2021, www.healthline.com/health/eczema/eczema-skin-care-routine;

2. “Skin Care Products and Routines for Eczema.” Cleveland Clinic, health.clevelandclinic.org/eczema-skin-care;

3. Hellicar, Lauren. “Eczema Skin Care Routine and Products.” Medicalnewstoday.com, Medical News Today, 8 Mar. 2023, www.medicalnewstoday.com/articles/eczema-skin-care. Accessed 25 Sept. 2024;

4. “Eczema Types: Atopic Dermatitis Skin Care.” Www.aad.org, www.aad.org/public/diseases/eczema/types/atopic-dermatitis/atopic-dermatitis-coping.

Urmărește-ne pe Google News