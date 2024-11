NEXTBASE LANSEAZÃ ÎN ROMÂNIA, NOUA CAMERÃ DE BORD, PIQO – CEL MAI MIC MODEL CREAT VREODATÃ  DE CÃTRE LIDERUL GLOBAL AL CAMERELOR AUTO

Piqo este camera auto inteligentă de la Nextbase, care oferă siguranță pentru șoferi și protecție pentru vehicul, toate într-un format discret și la un preț accesibil.

Piqo are două opțiuni de rezoluție, 1K si 2K și este disponibil prin intermediul Falcon Electronics, distribuitorul oficial Nextbase în România și în curând pe principalele canale de retail și online din România.

Nextbase oferă două variante de abonament, Protect și Solo, acesta din urmă este gratuit și include caracteristici ca: Guardian Mode Lite, Witness Mode Lite, Cloud Storage și altele.

Nextbase, lider global în domeniul camerelor de bord, anunță lansarea noului Piqo, cel mai mic și mai discret model al său. Această cameră compactă, disponibilă la un preț accesibil, vine cu funcții utile pentru protecția șoferului și a vehiculului, având totodată o calitate superioară a imaginii, caracteristică emblematică a brandului Nextbase, împreună cu o aplicație ușor de utilizat.

Există două modele disponibile: Piqo 1K (1080p) și Piqo Pro 2K (1440p). Ambele modele sunt dotate cu funcția de SOS de urgență, care utilizează un GPS precis de 10Hz și tehnologia G-sense+. Această funcție avertizează automat serviciile de urgență și le oferă informații exacte despre locația în care s-a petrecut un accident, în cazul în care șoferul nu mai este în stare să ceară ajutor.

De asemenea, ambele modele Piqo au versiuni inovatoare ale tehnologiei care a fost inițial lansată în camera auto inteligentă iQ de la Nextbase. Noile versiuni „Lite” includ funcții esențiale, păstrând caracteristicile fundamentale ale primei camere de bord cu adevărat inteligente din lume, dar la un preț mult mai accesibil.

Funcția Guardian Mode Lite monitorizează vehiculul atunci când este condus de o altă persoană, cum ar fi un membru al familiei sau un mecanic. Aceasta salvează automat clipuri video cu data, ora și coordonatele GPS în cazul unui incident. Puteți accesa aceste clipuri prin noua aplicație integrată, atâta timp cât sunteți conectat la o rețea WiFi locală. De exemplu, dacă mecanicul conduce cu o viteză mai mare decât limita stabilită de dumneavoastră, înregistrarea va fi salvată automat și veți primi o notificare. În plus, modul Witness Mode Lite, care poate fi activat vocal, permite partajarea imediată a înregistrărilor din vehicul cu un contact de urgență desemnat, cu condiția ca dispozitivele să fie conectate prin Bluetooth la momentul activării.

Lista completă a caracteristicilor camerei auto, Piqo include:

Funcția Guardian Mode Lite – stabilește parametrii pentru viteza mașinii dumneavoastră și definește o zonă geografică (geofence), astfel încât dacă un prieten sau un mecanic vă folosește mașina sau călătorește în afara unei zone fixe, fișierele de pe dispozitivul Piqo să fie protejate.

Witness Mode Lite – o caracteristică activată vocal care notifică imediat un contact de urgență sau o terță parte desemnată în cazul unui accident, dacă Bluetooth este conectat în momentul activării.

Emergency SOS – exclusiv Nextbase și un posibil salvator de vieți, Emergency SOS oferă alerte automate către serviciile de urgență cu informații critice și locația după un accident grav.

Voice Control – controlul vocal nativ Nextbase îți permite comenzi directe pentru Piqo.

Smart Parking – activează înregistrarea automat atunci când mașina dumneavoastră este lovită și vă notifică imediat ce vă întoarceți în raza de acțiune a mașinii.

User-friendly interface – cu o ușurința în partajare, noua aplicația Piqo se concentrează pe protecția șoferului, oferind o experiență interactivă excepțională.

Richard Browning, Chief Marketing and Sales Officer pentru Nextbase, declară: „După ce ne-am câștigat o reputație solidă datorită calității superioare a camerelor auto din seria noastră 2 și a premiilor internaționale obținute de camera inteligentă iQ, am ascultat cu atenție opiniile clienților noștri. Astfel, am dezvoltat Piqo – produsul pe care mulți și l-au dorit. Cu un design elegant și compact, Piqo îmbină un profil mic și atrăgător cu cele mai apreciate caracteristici ale seriei noastre 2, introducând în același timp tehnologiile esențiale pentru siguranță și securitate, inițiate de iQ. În plus, asociat cu o aplicație prietenoasă și un preț accesibil, Piqo oferă un raport calitate-preț imbatabil, făcând siguranța șoferului și protecția vehiculului mai accesibile pentru toată lumea.”

Noua aplicație Piqo a fost creată special pentru a pune protecția și implicarea utilizatorilor pe primul loc. Oferind o experiență excepțională pentru șoferi, Piqo transformă fiecare călătorie într-o aventură interactivă. Tabloul de bord dinamic transformă datele utilizatorilor, îmbinând informația utilă cu distracția. Cu funcții dedicate, precum videoclipuri zilnice, statistici personalizate și oportunități de interacțiune în comunitate, Piqo vă menține motivația la apogeu și vă conectează cu o comunitate vibrantă!

Pentru mai multe informații despre Nextbase Piqo, vizitați www.nextbase.ro,

Facebook: Nextbase Romania , Instagram: Nextbase Romania, www.nextbase.com

